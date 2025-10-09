「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

ワースト1は「とりあえず、検討させて」

管理職にしてはいけない人が、必ずと言っていいほど口にする言葉。

それが「とりあえず、検討させて」です。

一見、前向きな言葉に見えるかもしれません。

しかし実態は、「思考放棄」「責任転嫁」「丸投げ」の3拍子が揃った危険なワードです。

この言葉を多用する人は、全体像や目的を伝えることなく、部下に無計画な実行だけを押し付けてしまいます。

「指示」ではなく「投げっぱなし」

本来、管理職の役割は「方向性を示し、仕組みを作り、成果を出すための環境を整える」ことです。

ところが「とりあえず、検討させて」という言葉には、そのどれもが欠けています。

具体的な目標も基準もないまま待たされっぱなしになった部下は、不安や混乱に包まれ、パフォーマンスが落ちていきます。

責任の所在も曖昧のままで、チーム全体の信頼感が失われていくのです。

「思考停止マネジメント」が蔓延する

「とりあえず」という言葉には、深く考えることを放棄した姿勢が滲みます。

部下からの「まずはやってみたい」という思いを潰し、本質的な議論や設計がなされなくなります。

こうした思考停止マネジメントが繰り返されると、組織全体の質が下がり、仕組み化も改善も進みません。

言葉より、仕組みと目的を

管理職にふさわしい人は、「なぜやるのか」「何を目指すのか」「どこまでやれば合格か」を伝えた上で、部下が動けるようにサポートします。

「とりあえず」ではなく「仕組みとしてどう設計するか」「結果の定義は何か」を語る人こそが、信頼されるマネージャーなのです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）