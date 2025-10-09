爛瀬屮詢出瓩枠鬚韻蕕譴覆気修Δ澄西武が誇る高橋光成投手（２８）と今井達也投手（２７）の二枚看板が、今オフにもポスティングシステムでＭＬＢに移籍する公算が高まってきた。

プロ１１年目の高橋は通算７３勝（７７敗）、９年目の今井は５８勝（４５敗）をマークし、今や球界を代表する投手に成長。ＭＬＢスカウトからの評価も「メジャーでも先発ローテーションに入れる」と高く、２人の動向は海の向こうから注視されてきた。両者はすでに米大手事務所と代理人契約を締結し、高橋はワッサーマン社、今井はスコット・ボラスコーポレーションとなっている。

複数の関係者の話を総合すると球団側はこれまでの功績を考慮し、まずは高橋の移籍を容認する方向性といい、今井側とも協議するという。

ポスティング移籍は球団側の承認がなければ実現しないが、２人は猖楜き瓩里茲Δ澄今季はともに２４試合に先発し、高橋は８勝（９敗）、今井も１０勝（５敗）で規定投球回をクリア。８日に発表された「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ｖｓ韓国」（１１月１５、１６日＝東京ドーム）の出場メンバーに含まれていなかった。

さらに、球界内には「（来年３月に開催される）ＷＢＣ日本代表のロースター候補からも外れているようだ」との情報もある。ＭＬＢ移籍が実現すれば、ＷＢＣへの出場可否は所属球団の意向が関わってくる。裏を返せば、それだけ夢への挑戦に本腰を入れているとも受け取れる。

同一球団から複数人のポスティング移籍が現実のものとなれば初のケース。当然、西武としては大幅な戦力ダウンとなるが、移籍に伴う譲渡金を得るメリットが生まれる。来季で２年目を迎える西口政権は波乱含みとなりそうだ。