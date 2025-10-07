自動給水機から水が出てくるのが不思議なのでしょうか？興味津々に水を見つめる猫ちゃんの姿が癒やされると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で95万表示を突破し、「遊びたいお年頃？」「興味津々で可愛い～～」といった声が集まっています。

水遊びはやめられにゃい

Xアカウント「※猫の絵文字2つ」に登場したのは、元保護猫の「チャイ」くん。同じく元保護猫の「ラテ」ちゃんと一緒に暮らしている可愛らしい男の子です。

ある日、飼い主さんが様子を見ると、自動給水機を見つめていたというチャイくん。自動で水が出てくることにビックリしているのか、とても興味津々に可愛らしいお手手で水をぴちゃぴちゃ触っていたといいます。

お水を触ったり、そのまま飲んだり。とても真剣な表情をしているチャイくんですが、床を見ると小さな水滴がいくつも散らばっていたそう。見ている分には愛らしくて癒やされますが、後で掃除をする飼い主さんは大変だったことでしょう…。

や、やばいにゃ…

自動給水機に興味津々だったチャイくんですが、床に水が垂れていることに気づくと、水をペロペロと舐めていたのだとか。遊んだ後はちゃんとお掃除もできる、とっても賢いチャイくんなのでした。

投稿は、Xにて2.4万件を超えるいいねがつくなど、大きな注目を集めました。何かに集中して一生懸命なチャイくんはとても可愛らしくて、たくさんの人が癒やされたことでしょう。

投稿を見たX民からは、「おみずちゃんと飲んでえらいよ！」「入りたかったんだろうな」「中腰2本足可愛すぎる お手手どっちも入れちゃって...」「水遊び？興味津々ですね」など、さまざまなコメントが寄せられています。

Xアカウント「※猫の絵文字2つ」では、元保護猫であるチャイくん・ラテちゃん兄妹の可愛くてクスッと笑える姿が投稿されています。

