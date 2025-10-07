「（女性候補に出馬の依頼や資金提供をしたことは）私からは一切ない」──千葉県市川市の田中甲・市長は、本誌『週刊ポスト』の前回記事『田中甲・市川市長、選挙でライバル女性候補潰しのために"ダミー"の対立女性候補を"レンタル"で擁立した疑惑浮上』で、"ダミー"の対立候補を"レンタル"して2馬力選挙を行なった疑惑を全面否定した。

【写真】“レンタル”疑惑が浮上している田中甲・市川市長 2022年の市長選当選時

それでも、前回記事は市議会で波紋を広げている。

「いくら市長が否定しても、頼まれて立候補した本人が認めている。市長選でそんなことまでしていたなんて呆れてモノが言えない」（市議会関係者）

別の市議会関係者は、「役所では市長の顔色をうかがって何も言わないが、市政に亀裂が走ったような空気です」と語る。

本誌は今回、田中市長が疑惑について語った音声データを入手した。そのなかで田中市長は衝撃の発言をしていた。

「それ込み込みで2000万渡した」──。

何が行なわれていたのか。その前に田中市長に持ち上がった疑惑を整理しておこう。

田中市長が初当選した2022年の市長選の際、有力なライバルの女性県議の票を減らすため、田中陣営側が謝礼を支払い、「選挙活動をしない名前だけの女性」に立候補させ、女性候補に投じられる票の分散をはかったのではないかという疑惑だ。"対立候補レンタル"である。

本誌は田中陣営の選対幹部を務めた後援会関係者から、「田中氏と私と別の選対幹部の3人で協議した時、『ダミーの候補者を立てて女性県議を攻撃させたり、女性票を横取りしてみてはどうか』という2馬力選挙のアイデアが出て、田中氏は『勝つためなら何でもやる』と本気になった。一般人から女性有権者に刺さるような候補を見つけるために、私が色々と声をかけ、地方などにも遠征して探しました」との証言を得た。

さらに実際に立候補したA子さんを取材すると、「頼まれて出馬したのか」という質問に「イエス」、「選挙運動は一切しなかったのか」という質問にも「イエス」と答えた。

そうした疑惑に対する田中市長の答えが冒頭の言葉だった。

音声データでは「2000万円渡した」

今回、本誌が入手したのはA子さん擁立の経緯について田中市長が後援会関係者に語った音声データだ。

録音されたのは今年4月、田中市長が選対幹部を務めた前述の後援会関係者らと会議室で市政について打ち合わせをした時に話が出たものだという。では"再生"しよう。

後援会関係者「俺もう本当にゲロ吐くほどのストレスでずっとやってんですよ。もう一人（ダミー候補者を）立てましょうという話をしましたよね。あれでもってNHK（記者）の××（データでは実名）から（の追及が）凄かったんだから。

金欲しくてあんなことできないです。500万積むからやってくれって言われたってやる奴いないですよ。どうやったら当選させられるかって、一生懸命考えたじゃないですか」

田中市長「できればそれやってよって言ったのは事実だ」

後援会関係者「それで法務局に（A子候補の供託金を）供託に行く時に『今からやりますけど本当にいいですか』って確認の電話も入れているわけです。『今なら間に合います』とも言いました。当選するためにはこれも必要だなと思ってやったけど。大将は部下のやってることをいちいち気に掛けられたら戦はできないですから。そこまでは言うつもりもなかったけど。別にご褒美が欲しくてやったわけではない」

田中市長「それ込み込みで2000万渡したんだから」

衝撃的な発言だ。2000万円はA子さんに渡した金額なのか。後援会関係者に話を聞くと、こう説明した。

「田中氏のポスターやA子さんのポスター印刷代など田中氏とA子さんの選挙経費などを合わせて2000万円くらいかかり、田中氏個人と田中氏の経営する会社を通じて用意された。そのなかには、仲介者を通じて現金で支払った女性候補への謝礼も含まれています」

音声データには田中市長のこんな発言もあった。

「あの時は言われた金額をきっちり払ったんだから。きちっと山分けしてるのか？」

こうしたやり取りを聞く限り、田中市長は、自身が否定したA子さんへの出馬依頼や資金提供に関わっていたことを認めているのではないか。

改めて、田中市長に音声の内容を問うと、次のようにメールで回答した。

「私が、本年4月X日（回答内では実際の日付）、B（回答内では実名、以下同）を含む3名と面会したことは事実です。しかしながら、当該会合における私の発言とされる内容は、私が『2馬力選挙』を具体的に指示したような趣旨で発言したものではありません。

従前よりご説明申し上げているとおり、私から、直接または間接を問わず、A子候補に出馬を依頼した事実はございません。したがって、資金提供についても、『2馬力選挙』を目的とした資金提供があった事実はなく、A子候補への資金提供や出馬依頼について『私からは一切ない』との発言は真実であります。

また、上記回答の通り、私は『2馬力選挙』を具体的に指示や依頼した事実はありませんから、当然、その（市長としての）資格を有すると考えております」（広報広聴課）

潔白を主張するなら、田中市長も公の場での説明責任を果たすべきではないか。

※週刊ポスト2025年10月17・24日号