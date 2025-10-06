さらば森田とグラドルの恋に決着「俺とテレビで映されへんことしようや！」：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）10月4日（土）放送は、「森田・高梨あの後どうなった裁判」。森田哲矢（さらば青春の光）とグラビアアイドル高梨瑞樹の恋の行方が完全決着！？
東ブクロ（さらば青春の光）に“いきたい”グラビアアイドル・高梨と、それを阻止し続けてきた森田。しかし、相性の良さに気づき、次第に森田に惹かれていく高梨。前回、東ブクロと森田、どちらを選ぶか迫られた高梨は「私がマジになっても知らないからね」と、まさかの森田を選択！？あれから半年、その後「何もないっすよ」という森田に…
おぎやはぎは「何もないわけないでしょ」と全く信じずニヤニヤ。しかし、森田は「会ってもないし、連絡も取ってない」と完全否定。高梨は「待ってたんです」と打ち明けるが、森田は「ドラマに乗せられただけ」と冷たくあしらう。
「ヒドい」とショックを受けた高梨は、「嘘だったんだ、アレ」と責める。まるで恋愛リアリティショー！？
そんな高梨にとって、いまや東ブクロはすっかり過去の男。「マジでどうでもいいです」「『どうしてもさせてさせてくれ』っていうだったらしますけど」と眼中にない様子。
完全に立場が逆転した東ブクロは「悔しいな！」と叫ぶ。高梨に翻弄されるさらば青春の光…。
森田が、高梨と関わらないのは“番組でバラしてエンタメにされたくない”と主張すると、高梨は「恋心をエンタメにしてんのはお前！」と猛反論。高梨にとっては「ゴッドタン」はバラエティ番組ではなく…
「上質なマッチングアプリ」と発言し、一同爆笑！
「東ブクロさんはどちらかというとセッ◯スしたかったけど、森田はそれより恋愛寄り」と森田への恋心があふれる高梨。しかし、1つだけどうしても許せないことが。森田とグラビアアイドル・榎原依那のドライブデートがネットニュースになっていたのだ。
森田はドライブデートの真相を明かすが、高橋は納得できない。すると、逆に森田から、「お前、インタビューでしゃべってたやん、俺のこと」と反撃が。高梨は、モデルプレスからその後どうなったか取材を受けたと説明し、「それ読んでるってことじゃないですか？」と指摘。森田も高梨の動向をチェックしていたことを冷やかされ…
「好きじゃねぇわ！」と小学生のような態度で照れ隠し！？
なかなか本心を見せない森田に、高梨は自らをプレゼンし相性の良さをアピールする。森田の好きな女性のタイプをリサーチし、「介抱がうまい女性」を実演。すると森田は「ヤっちゃうって！」と興奮を抑えるのに必死。
「家でバラエティ観ている時に放っておいてくれる子」が好きという森田に、高梨は真横に座り腕を絡ませると…
再び「ヤっちゃうって！」と森田。アピール成功！？
さらに高梨は「ゴッドタン」の名物企画「飲みカワ女王」で4連覇した中村静香を意識し、「酔った姿がカワイイ」とアピール。しかし、途中で思わぬ展開に！？スタッフに呼び出された高梨は…！？
ラストは、森田の心が動いたら飛び込むアドリブ芝居「森田 本当の気持ち聞かせてよストーリー」に挑戦。飲み会で一緒になった男性芸人からホテルに誘われる高梨を見て、森田の心が動いた！「俺とテレビで映されへんことしようや！それが本気の恋ちゃうんかい！」2人の恋の結末は！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
さらば森田×グラドル高梨の恋の行方は？
