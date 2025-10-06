¤É¤ì¤òÁª¤Ö¡©¡ÖFire TV Stick¡×¡ÖFire TV Stick 4K¡×¡ÖFire TV Stick 4K Max¡×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈæ³Ó¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤ÇºÇÂç50¡óOFF¤Ë¡Û
º£²ó¤Ï¡¢Amazon¤Î¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ëFire TV Stick¤ÈFire TV Stick 4K¡¢Fire TV Stick 4K Max¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éFire TV Stick 4K Max
¥·¥ê¡¼¥ººÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëFire TV Stick 4K Max¤Ï¡¢16GB¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÈWi-Fi 6EÂÐ±þ¤È¡¢²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Wi-Fi 6E¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥à¡¼¥º¤ÊºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£AlexaÂÐ±þ¤Î²»À¼Ç§¼±¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢Wi-Fi 6/6EÂÐ±þ¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹âÂ®ÄÌ¿®¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢ºÇ¿·µ¡Ç½¤ÈÀÇ½¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ëHD¡Ê1080p¡Ë¤ÎÌó4ÇÜ¤Î²òÁüÅÙ¤ò¸Ø¤ë4K Ultra HD¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDolby Atmos¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢²»¤¬¾å²¼º¸±¦¤«¤éÎ©ÂÎÅª¤Ë¹ß¤êÃí¤°¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Amazon Fire TV Stick 4K Max(¥Þ¥Ã¥¯¥¹) | Fire TV Stick»Ë¾åºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
12,980±ß ¢ª 7,980±ß¡Ê39%¥ª¥Õ¡Ë
¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯4K¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÏFire TV Stick 4K
Fire TV Stick 4K¤Ï¡¢4K Ultra HD¤Î¤Û¤«¡¢HDRµ¬³Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ç¡¢ÌÀ°Åº¹¤ä¿§¤Î³¬Ä´É½¸½¤¬Ë¤«¤ÊDolby Vision¤ËÂÐ±þ¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈË¤«¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥á¥â¥ê2GB¤ÈWi-Fi 6¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤äÁàºî¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¡£4K¥Æ¥ì¥Ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¹â²è¼Á¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢ÀÇ½¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Amazon Fire TV Stick 4K | ±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê4KÂÎ¸³ | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
9,980±ß ¢ª 5,980±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£Fire TV Stick HD
ºÇÂç²òÁüÅÙ¤Ï1080p¤Î¥Õ¥ëHD¤ËÂÐ±þ¡£4K¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢HDR10+¤äHLG¤Ê¤É¤ÎHDRµ¬³Ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ëHD´Ä¶¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Amazon Fire TV Stick HD | Âç²èÌÌ¤Ç¥Õ¥ëHD¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´ÊÃ±¤Ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
6,980±ß ¢ª 3,480±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢Fire TV¥·¥ê¡¼¥º¤¬ºÇÂç50¡óOFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡ÖFire TV Stick 4K Max¡×¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ç4K¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖFire TV Stick 4K¡×¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖFire TV Stick HD¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Âð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´Ä¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº× ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¡õ100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ë¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
