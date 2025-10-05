¡Ú¥¦¥ÞÌ¼¡Û¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡¦¹âÌøÃÎÍÕ¡õ¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹Ìò¡¦Âç¶õÄ¾Èþ¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¡½¡½¡ÈÁö¤ëÁÛ¤¤¡É¤ò¹þ¤á¤¿¿·¶Ê¤¬ÃÂÀ¸
¡¡10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡ÊCV.¹âÌøÃÎÍÕ¡Ë¤È¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡ÊCV.Âç¶õÄ¾Èþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢CD¤Ï11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï¤¢¤¿¤é¤è¤Î¤Ò¤È¤ß¤¬Ã´Åö¤·¡¢¡Ö¡ÈÁö¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡£»ä¼«¿È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£CD¤Ë¤ÏÂè1¥¯¡¼¥ëOP¼çÂê²Î¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡¦¹âÌøÃÎÍÕ¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÇºÊÉ×ÌÚÁï¤Î»ÐÌò¤ËÈ´Å§Âè2¥¯¡¼¥ë¤ÎBlu-rayÁ´3´¬Í½Ìó³«»Ï
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤ÎBlu-rayÁ´3´¬¤ÎÍ½Ìó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Ê¡¸µÍÛ²ð¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¤ÏÂè5´¬¤¬2026Ç¯3·î18Æü¡¢Âè6´¬¤¬4·î15Æü¡¢Âè7´¬¤¬5·î20Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£