大リーグのポストシーズン（PS）は4日（日本時間5日）に地区シリーズ（5回戦制）が始まった。ドジャースの大谷翔平投手（31）はPS初登板＆初二刀流出場となるフィリーズ戦（同午前7時38分開始）に「1番・DH兼投手」で出場すると発表された。投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初となる。試合前は大谷がキャッチボールのためグラウンドに登場すると、大リーグ屈指の熱狂的なフィリーズファンから大ブーイングを受ける場面があった。

シチズンズバンク・パークで初登板となる大谷に敵地ファンから早くも洗礼を浴びた。グラウンドに登場するなり大ブーイング。試合前セレモニーで広げる巨大星条旗の場所取りのため、大谷がキャッチボール場所を中堅後方に移動させられると、外野スタンドのファンから絶え間なく「オーバーレイテッド（過大評価されている）」などと野次が飛んでいた。スタメン発表で大谷の名前がコールされるとひときわブーイングの声が大きくなったが、大谷は手を上げて応える余裕を見せた。

3勝で突破が決まる地区シリーズの大事な初戦。エンゼルス時代を通じてフィリーズと初対戦だった9月16日は5回無安打無失点の快投を演じた。1本差で本塁打王を譲ったシュワバーは1三振を含む2打数無安打に抑え、計9球のうち内角球が6球だった。「素晴らしい打者なのでしっかりとポイントを突ければ」とPS歴代4位の21本塁打を誇る強敵との駆け引きも注目される。

大谷が投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初。同一年度のPSで先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めて。過去に「PSで8番または9番以外の打順を打った先発投手」は1918年WS第4戦に「6番・投手」で出場したベーブ・ルース（レッドソックス）だけ。大谷はシチズンズバンク・パークで本塁打が出れば現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手がかかる。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。