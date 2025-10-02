「フードデリバリーの商品が届きません」などとウソを言い、いわゆる“ただ飯”を繰り返していたとみられる男が逮捕されました。

■食事受け取ったのにウソのクレーム…返金させたか

詐欺などの疑いで逮捕・送検されたのは、無職の東本拓也容疑者（38）。

警察によりますと、東本容疑者は今年7月、フードデリバリーサービス「出前館」に虚偽の会員登録をして出前を注文し、ウソのクレームをつけ購入代金1万6290円の支払いを免れた疑いがもたれています。

出前を注文し、商品を置き配で受け取ると、アプリのチャット機能を使って「商品が届きません」「誤配達されました」とクレームを送って、返金処理。

実際には食事を受け取ったのに返金させ、“タダ飯”をした疑いがあるというのです。調べに対し「味をしめて何度もやってしまいました」と供述しているといいます。

東本容疑者はおよそ2年半の間に1000回以上不正注文を行い、およそ374万円の支払いをしなかったとみられています。今年6月、出前館から警察に相談があり、事件が発覚しました。

■“タダ飯”を繰り返したという手口は

東本容疑者は、何度もSIMカードを購入して電話番号の変更を繰り返し、新規アカウントを作成。“タダ飯”をしたあとはSIMを解約していました。

およそ2年半で124個のアカウントを作り替えていたとみられています。

警察は東本容疑者が、他のサービスでも同様の不正行為をしていたとみて、捜査を進めています。