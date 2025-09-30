¡Ú¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Û¡Ö¤Í¤§¡Ä¶áÆ£¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤±¡©¡×¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¡×¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡Ä!?¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇÕÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¼ÂÏÃ¥Û¥é¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤òÂÔ¤Ä¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Å¹¼ç·ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¡£Îî´¶¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤Î¸µ¤Ë¤ÏÂ³¡¹¤È¥³¥ï¥¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤Î¡È¥³¥ï¥¤ÏÃ¡É¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è¡Ö±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤ä¡Ö¼ö±å THE LIVE¡×¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦Êæ²Ê¥¨¥ß(@hbdg1999)¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤¿¼ÂÏÃ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¢£º£²ó¤ÏÁ´°÷¤¬Åö»ö¼Ô¡Ä¤À¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤Ï³§³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔ²Ä²ò¤µ¤¬¤Þ¤¿¶²¤í¤·¤¤!!
º£²ó¤ÏbarÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥²¥¤¥Ð¡¼¥Þ¥Þ¤ÎÈþÏÂ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÏÃ¤À¡£
±«¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤Î³¹¤Ø°û¤ß¤ËÍè¤ë¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¡×¡£¿ÍÅö¤¿¤ê¤â±©¿¶¤ê¤â¤è¤¯Ã¯¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤ªµÒ¤À¤¬¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤òµî¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÃ¯°ì¿Í¡¢´é¤â»Ñ¤âÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤â²¿¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÇË¤ë¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
¸¶ºî¼Ô¤ÎÊæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¡Ö¶áÆ£¡×¤µ¤ó¤Î¸«²ò¤ò¡Ö°ìÈÖ¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ø²ø°Û¡Ù¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Ä¡£²Ö»Ò¤µ¤ó¤ä¥Æ¥±¥Æ¥±¡¢È¬¼ÜÍÍ¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¶á¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÁ´°÷¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î·ë¶É¤Î¤È¤³¤í²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÌÀÎÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¤ÉÔ²Ä²ò¤µ¡Ù¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÉÝ¤µ¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î·ëËö¤Ë¤Ï¥¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ö¸åÌ£¤Èµ¤Ì£¤Î°¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤«¤é»Ä¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡ØºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¾¥ï¡Á¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»×¤ï¤º¥¿¥Ö¡¼¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÈþÏÂ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡£ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Êæ²Ê¥¨¥ß(@hbdg1999)¡¢¶á¸¶
