テレビ朝日の三谷紬アナ（31）が30日までにインスタグラムを更新。番組出演衣装を公開した。

「ラブJリーグで着用した秋先取り衣装です」と書き出し、番組出演衣装を公開。ブラウンの透け感のトップスでボディーラインは強調されていた。そこに同系色のロングスカートを合わせ、エレガントなコーディネートに仕上がっていた。

「先週の放送から4週分は 夏休みのためお休みさせていただいております 代役を務めてくれた@rumi_watanabe_exちゃん ありとうございました」とつづり、代役を務めた渡辺瑠海アナに感謝。最後に「Jリーグも終盤です！！！ 優勝も降格もわからなすぎて！！！！ Jリーグ面白すぎるって」と締めくくった。

三谷アナの投稿に対し「オードリーヘップバーンみたいな美しさですよ 優雅さと華麗さを兼ね備えてるように見えます」「全方位かわいい」「めっちゃエレガントで素敵ですねぇ」「めちゃくちゃ似合うしオシャレで美人」などのコメントがあった。

千葉県生まれの三谷アナは法大卒業後の17年にテレビ朝日入社。これまで「報道ステーション」の気象コーナーや「やべっちF.C.」の進行などを担当。現在は「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」「新日ちゃんぴおん。」「ラブ!!Jリーグ」に出演中。

20年4月から同局のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で2年間の減量企画に挑戦し、目標の10キロ減量に成功。趣味はスポーツ観戦。162センチ。