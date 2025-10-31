この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元明石市長の泉房穂氏と、保育士のてぃ先生が、YouTubeチャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演。「専業主婦は最も合理的だったのでは」という視聴者からの意見をきっかけに、現代の子育てにおける母親の負担と社会構造の問題点について鋭く切り込んだ。



動画では、てぃ先生が現代の共働き家庭の状況を「マンモス理論」を用いて解説。「昔はパパがマンモスを狩り、ママは家を守っていた。でも今は『ママもマンモスを狩りに行っている』」と指摘。さらに、それは女性が自己実現のために「狩りに行きたい」のではなく、「狩りに行かないと幸せに暮らせないから」という、経済的に追い詰められたやむを得ない選択であると、社会構造の問題を浮き彫りにした。



これに対し泉氏は、市長時代に明石市で起きた変化を語った。かつては子どもの泣き声に冷ややかな視線が送られていたが、今では「元気な子やね」と温かく見守られるようになったという。泉氏は、この変化の要因を「一番変わったのは市民の目なんです」と断言。子育て支援策の充実だけでなく、社会全体の「空気感」を変えることが、親の心の負担を軽くするために最も重要だと力説した。



議論の中で、てぃ先生は「育てている親が一向に幸せになっていない」と、親へのサポートが追いついていない現状に警鐘を鳴らし、家庭での負担を減らすための社会的なサポートの必要性を訴えた。最後に「お家の中では（子どもを）愛でてください！それだけで大丈夫です！」と、親が心の余裕を持って子どもと向き合える社会の実現を強く呼びかけた。