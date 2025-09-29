岩井千怜がハワイでサーフィンに初挑戦 難なく乗りこなす姿に「体幹が素晴らしいです」「とても初めてとは思えませんね」と絶賛の嵐！
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。10月1日に開幕する米国女子ツアー「ロッテ選手権」に備えて姉・明愛とともにハワイ入りをしているが、大会前に初めてサーフィンに挑戦した様子を動画で公開した。
【動画】「運動神経抜群やなぁ〜」 ファンをうならせた岩井千怜の初サーフィン【本人のInstagramより】
「Waikiki」「First time surfing!」と英語で投稿した岩井。ハッシュタグを添えて「初サーフィン」と日本語でも記していた。公開された動画はサーフボードに立ち上がるシーンから始まり、絶妙にバランスを保ちながら岸の方へと進んでいく姿と、カメラの前を颯爽と横切っていく姿を収録。その姿はとても初挑戦には見えず、あらためて岩井のスポーツ万能ぶりを見せてくれた。投稿を見たファンも「体幹が素晴らしいです」「とても初めてとは思えませんね」「運動神経抜群やなぁ〜」「何でもこなせて凄いですね」と、ただただ絶賛。そして2007年の「クラフト・ナビスコ選手権」（現シェブロン選手権）を18歳10か月で優勝、当時の最年少記録を更新したモーガン・プレッセル（米国）も「wow!! impressive!!!」（うわ!! すごい!!!）と驚きの声を上げていた。
