¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ ¹Ò¶õÊì´Ï ÀÖ¾ë ¡È»°ÃÊ¹ÃÈÄ¡É w/´ÏºÜµ¡¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£ÍÕµ¡¡Ë¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡ÚÆüËÜ³¤·³ ¹Ò¶õÊì´Ï ÀÖ¾ë ¡È»°ÃÊ¹ÃÈÄ¡É w/´ÏºÜµ¡¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£ÍÕµ¡¡Ë¡Û 9·î24Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§4,840±ß
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ ¹Ò¶õÊì´Ï ÀÖ¾ë ¡È»°ÃÊ¹ÃÈÄ¡É w/´ÏºÜµ¡¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£ÍÕµ¡¡Ë¡×¤Î½Ð²Ù¤ò9·î24Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,840±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶áÂå²½Âç²þÁõÁ°¤Î»°ÃÊÈô¹Ô¹ÃÈÄ»þÂå¤ÎÀÖ¾ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£½é´ü·¿¡Ê¢¨½×¹©Ä¾¸å¤Î20cmÏ¢ÁõË¤ÅãÁõÈ÷Á°¾õÂÖ¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¤È¡¢ºÇ¾å¹ÃÈÄ±¦¸¿¤Ë¾®·¿¤Î²¾´Ï¶¶¤òÀßÃÖ¤·¤¿Ãæ´ü·¿(1934～35Ç¯)¤ÎÁªÂò¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÏºÜµ¡¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¶å¡û¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡¢°ì»°¼°Æó¹æ´Ï¾å¹¶·âµ¡¤¬³Æ15µ¡ÉÕÂ°¡£´ÏºÜµ¡ÍÑ¤Î¥Ç¥«ー¥ë¤Ï¡¢¶å¡û¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡12µ¡Ê¬¡¢°ì»°¼°Æó¹æ´Ï¾å¹¶·âµ¡15µ¡Ê¬¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é´ü·¿¡Ê1927Ç¯～34Ç¯¡Ë
Ãæ´ü·¿¡Ê1934Ç¯～35Ç¯¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï´ÏºÜµ¡¤ò12µ¡ÊÂ¤Ù¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£