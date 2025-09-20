高倉町珈琲の秋限定メニュー♡栗＆さつまいもパンケーキが登場！

高倉町珈琲では、9月18日(木)から12月3日(水)までの期間限定で「秋の特別メニュー」を販売♡ 和栗クリームを増量した「栗のクリームリコッタパンケーキ（税込1,800円）」や、さつまいもと濃厚クリームが楽しめる「さつまいものリコッタパンケーキ（税込1,580円）」をはじめ、秋らしいパスタやサラダもラインナップ。食欲の秋にぴったりの贅沢メニューです♪

秋限定リコッタパンケーキ

「栗のクリーム リコッタパンケーキ」

ふんわり生地と濃厚クリームが魅力のリコッタパンケーキ♡ 注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げるため、香りと食感のバランスが抜群です。

「栗のクリームリコッタパンケーキ（税込1,800円）」は和栗クリームを増量し贅沢に。

「さつまいものリコッタパンケーキ」

「さつまいものリコッタパンケーキ（税込1,580円）」はさつまいもとクリームの絶妙なハーモニーを楽しめます。

秋の食事メニューも充実

さつまいもづくしのブラウンソースパスタ

チキンと根菜の彩りサラダ たまごソース添え

煮込みハンバーグのパイ包み

食欲の秋にぴったりの食事メニューも豊富です♪

「さつまいもづくしのブラウンソースパスタ（税込1,280円）」や「煮込みハンバーグのパイ包み（税込1,680円）」のほか、「チキンと根菜の彩りサラダ（税込1,250円）」でヘルシーに秋を満喫。

自家製ミートソースグラタン

自家製ミートソーススパゲティ

さらに自家製ミートソースを使った「グラタン（税込1,380円）」や「スパゲティ（税込980円）」も新登場です。

高倉町珈琲の人気NO.1

特製クリームリコッタパンケーキ

高倉町珈琲の看板メニュー「特製クリームリコッタパンケーキ」はオープン以来不動の人気NO.1♡

低脂肪リコッタチーズと卵黄、泡立てたメレンゲを練り込み、注文後に焼き上げる職人技でふんわり食感に仕上げています。秋限定メニューと一緒に、至福のひとときを楽しんでください♪

秋限定メニューで贅沢ティータイム♡



高倉町珈琲の秋の特別メニューは、栗やさつまいもを贅沢に使った「リコッタパンケーキ（税込1,580～1,800円）」をはじめ、彩り豊かなサラダやパスタ、グラタンなど食欲の秋にぴったりのラインナップです♡

期間限定の味覚を、ぜひ40店舗で味わってみてください♪ 秋のカフェタイムをさらに贅沢に楽しめる絶品メニュー揃いです。