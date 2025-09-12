¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥½¥ó À¤³¦¥Ð¥ìー¤ËÎ×¤à¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤¬·èÄê¡ª
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊUSAV¡Ë¤¬11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ËÎ×¤àÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¥åー¥ÐÂåÉ½¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥×ー¥ëD¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤òÀï¤¦¡£
¡¡¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¡ÊVNL¡Ë¤Ç¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤À¤¬¡¢À¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤«¤é6Ì¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·ºòµ¨¤«¤é¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Î¥È¥êー¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤ä¡¢º£µ¨¤«¤éÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëOH¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤é¤ÏVNL¤Ë°ú¤Â³¤ÅÐÏ¿³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þー¥·¥å¥Þ¥ó¤¬¸òÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡ÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー
¢§¥»¥Ã¥¿ー
¥Þ¥¤¥«¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥½¥ó
¥Þ¥¤¥«¡¦¥Þ¥¢
¢§¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー
¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ñ¥¹¥Äー¥ë
¥¯ー¥Ñー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó
¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥×¥ê¥ó
¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¨¥ïー¥È
¢§¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È
¥«¥¤¥ë¡¦¥¨¥ó¥·¥ó¥°
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
¢§¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー
¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥¸¥§¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯
¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë
¥á¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥Ø¥ó¥êー
¥Þ¥·¥åー¡¦¥¯¥Ë¥Ã¥¸
¢§¥ê¥Ù¥í
¥«¥¤¥ë¡¦¥À¥´¥¹¥Æ¥£ー¥Î
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥¸