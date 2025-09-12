“チメク(チキン×ビール)文化”を楽しんじゃおう！個性豊かなチキンを味わえる「チキンフェス SAITAMA 2025」が開催
2025年10月8日(水)〜10月13日(祝)の6日間、さいたま新都心・けやきひろばにて、韓国のチキン料理をテーマにしたフードフェス「チキンフェス(R) SAITAMA 2025」が開催される。王道のフライドチキンはもちろん、チキンと韓国料理を掛け合わせた新感覚の“ネオチキン”、伝統的な韓国チキンを楽しめる“K-チキン”など、個性豊かな全13種類が勢ぞろいする。
【イメージ】韓国チキン文化を堪能できる「チキンフェス SAITAMA 2025」
韓国ではおなじみの“チメク(チキン×ビール)文化”を楽しめるよう、相性抜群のクラフトビールも用意される。ジューシーで奥深い韓国のチキン料理の魅力をぜひ堪能してほしい。
■定番から個性派アレンジまで！王道フライドチキンが多彩なバリエーションで勢ぞろい
外はザクザク、中はジューシーな『韓国伝統料理ハヌリ』の「ハヌリ特製クリスピーチキン 各種」は、ヤンニョム・ハニーマスタード・醤油ヤンニョムの3種類の自家製ソースから選べる、やみつき必至の一品。
『肉汁餃子のダンダダン』からは、人気の手羽餃子をイベント限定で韓国風にアレンジした「テバ！手羽餃子(麻辣HOT／コチュジャン／濃厚チーズ)」が登場する。
『COCOYA』の「COCOYAヤンニョムチキン 各種」は、韓国出身スタッフが手がけるにんにく醤油・パダック・ハニーバターなど、特製ソース6種類をラインナップ。
『韓国焼肉sisi』の「ディップで極まる！クリスピーチキン 各種」は、ロゼクリーム・プリンクル・ハニーマスタードの3種類のソースから選び、サクサク衣のチキンをディップで楽しむスタイルだ。
本格的な味付けをした衣で揚げた『ホンデポチャ』の「オリジナル韓国クリスピーチキン 各種」は、定番ヤンニョムはもちろん、スノーチーズ・明太子海苔マヨ・ハラペーニョ唐辛子マヨなど、個性豊かな6種類を用意している。
■コリコリのチヂミ!?韓国料理とチキンを掛け合わせた“ネオチキン”も要チェック！
各店舗が試行錯誤して生み出した、チキン×韓国料理の“ネオチキン”も必見だ。
『かんばんないや』の「コリコリ鶏軟骨チヂミ」は、2種類の軟骨を使ったコリコリ食感がやみつきになる絶品チヂミ。
韓国の伝統料理“キンパ”をチキンでアレンジした『gogono eats』の「せせりの甘辛キンパ」は、甘辛ソースで味付けしたセセリをコシヒカリと海苔でくるっと巻き上げた一品だ。
『T&G Kitchen』の「溢れるチーズのタッカルビバーガー」は、韓国で人気のチキンバーガーをタッカルビが主役の特製バーガーにアレンジした。甘辛いタッカルビに、とろ〜り濃厚チーズがたっぷり絡み合い、満足感も抜群だ。
『チキンフェス食堂 supported by bibigo』の「やみつき！チキンのチュモッパ」は、韓国式おにぎり“チュモッパ”に鶏ひき肉をプラスした、まんまるでキュートなおにぎり。プレーン・青ねぎ・チーズの3種を一皿で楽しめる。
■韓国旅行気分を味わえる！伝統のチキン料理“K-チキン”にも注目
『しあわせのわごん』の韓国式焼き鳥「韓国タッコチ(4本) 各種」は、本場流のヤンニョムやチーズの味付けを用意。炭火の香ばしさと韓国ならではの味わいがたまらない。
『Cafeはにぽて』の「とろ甘！旨辛プルダック」は、特製旨辛ダレで仕上げた本格プルダックに焼きいもととろけるチーズをトッピングした新感覚グルメ。辛さを求める人におすすめの一品だが、辛さの中にもまろやかな甘さを感じられる。
『アンニョン』の「アンニョン名物！タッカンマリ」は、コラーゲンたっぷりの韓国式水炊きだ。締めのカルグクス(麺)まで楽しめ、最後の一滴まで鶏の旨みを堪能できる。
『玉川精肉店』の韓国の鶏の唐揚げ「タッカンジョン」は、甘辛ソースをベースに刻みマンゴーを隠し味に加えたオリジナルの逸品。
■《出店ラインナップ一覧》
・CHICKEN
『韓国伝統料理ハヌリ』：ハヌリ特製クリスピーチキン 各種／『肉汁餃子のダンダダン』：テバ！手羽餃子(麻辣HOT／コチュジャン／濃厚チーズ)／『かんばんないや』：コリコリ鶏軟骨チヂミ／『COCOYA』：COCOYAヤンニョムチキン 各種／『Cafeはにぽて』：とろ甘！旨辛プルダック／『韓国焼肉sisi』：ディップで極まる！クリスピーチキン 各種／『しあわせのわごん』：韓国タッコチ(4本) 各種／『アンニョン』：アンニョン名物！タッカンマリ／『gogono eats』：せせりの甘辛キンパ／『T&G Kitchen』：溢れるチーズのタッカルビバーガー／『チキンフェス食堂 supported by bibigo』：やみつき！チキンのチュモッパ／『玉川精肉店』：タッカンジョン／『ホンデポチャ』：オリジナル韓国クリスピーチキン各種
・SWEETS
『The 3rd.Shibuya』：タンフル(いちご／マスカット)
・DRINK
『hokkaido brewing』：ナイアガラハニー／小樽ブルーほか／『WILLIAMS BREWERY』：American IPA／SESSION IPA ほか／『八ヶ岳ブルワリー』：清里ラガー／ヴァイツェン ほか／『夢中全開。コカ･コーラ(コカ･コーラ)』：コカ･コーラ、コカ･コーラ ゼロ／『夢中全開。コカ･コーラ(ソフトドリンク)』：い･ろ･は･す 天然水/綾鷹/アクエリアス ほか／『夢中全開。コカ･コーラ(アルコール)』：ジャックダニエル＆コカ･コーラ ゼロシュガー、檸檬堂、よわない檸檬堂／『サントリー生ビール』：サントリー生ビール 樽生／『オフィシャルドリンクBAR』：アルコール各種、ソフトドリンク各種
■【チキンフェス SAITAMA 2025】開催概要
・日時：2025年10月8日(水)〜10月13日(祝)
・平日11時〜20時、土日祝10時〜20時
・会場：さいたま新都心 けやきひろば(埼玉県さいたま市中央区新都心10)
・アクセス：JRさいたま新都心駅より徒歩すぐ
・料金：入場料無料 ※飲食代別途(食券、電子マネー、クレジットカード利用可能)
・主催：LAF Entertainment／CJ ENM Japan
・制作協力：SHIFT／さいたまアリーナ
・特別協賛：夢中全開。コカ･コーラ
・協賛：Coca-Cola X Fes 2025／サントリー生ビール／bibin
※前売り券はイープラス、アソビュー！、ZAIKOで販売中
秋風が心地よい季節、奥深い韓国チキン文化を体験できるチキンフェスで、個性豊かなチキンを心ゆくまで楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【イメージ】韓国チキン文化を堪能できる「チキンフェス SAITAMA 2025」
韓国ではおなじみの“チメク(チキン×ビール)文化”を楽しめるよう、相性抜群のクラフトビールも用意される。ジューシーで奥深い韓国のチキン料理の魅力をぜひ堪能してほしい。
■定番から個性派アレンジまで！王道フライドチキンが多彩なバリエーションで勢ぞろい
外はザクザク、中はジューシーな『韓国伝統料理ハヌリ』の「ハヌリ特製クリスピーチキン 各種」は、ヤンニョム・ハニーマスタード・醤油ヤンニョムの3種類の自家製ソースから選べる、やみつき必至の一品。
『肉汁餃子のダンダダン』からは、人気の手羽餃子をイベント限定で韓国風にアレンジした「テバ！手羽餃子(麻辣HOT／コチュジャン／濃厚チーズ)」が登場する。
『COCOYA』の「COCOYAヤンニョムチキン 各種」は、韓国出身スタッフが手がけるにんにく醤油・パダック・ハニーバターなど、特製ソース6種類をラインナップ。
『韓国焼肉sisi』の「ディップで極まる！クリスピーチキン 各種」は、ロゼクリーム・プリンクル・ハニーマスタードの3種類のソースから選び、サクサク衣のチキンをディップで楽しむスタイルだ。
本格的な味付けをした衣で揚げた『ホンデポチャ』の「オリジナル韓国クリスピーチキン 各種」は、定番ヤンニョムはもちろん、スノーチーズ・明太子海苔マヨ・ハラペーニョ唐辛子マヨなど、個性豊かな6種類を用意している。
■コリコリのチヂミ!?韓国料理とチキンを掛け合わせた“ネオチキン”も要チェック！
各店舗が試行錯誤して生み出した、チキン×韓国料理の“ネオチキン”も必見だ。
『かんばんないや』の「コリコリ鶏軟骨チヂミ」は、2種類の軟骨を使ったコリコリ食感がやみつきになる絶品チヂミ。
韓国の伝統料理“キンパ”をチキンでアレンジした『gogono eats』の「せせりの甘辛キンパ」は、甘辛ソースで味付けしたセセリをコシヒカリと海苔でくるっと巻き上げた一品だ。
『T&G Kitchen』の「溢れるチーズのタッカルビバーガー」は、韓国で人気のチキンバーガーをタッカルビが主役の特製バーガーにアレンジした。甘辛いタッカルビに、とろ〜り濃厚チーズがたっぷり絡み合い、満足感も抜群だ。
『チキンフェス食堂 supported by bibigo』の「やみつき！チキンのチュモッパ」は、韓国式おにぎり“チュモッパ”に鶏ひき肉をプラスした、まんまるでキュートなおにぎり。プレーン・青ねぎ・チーズの3種を一皿で楽しめる。
■韓国旅行気分を味わえる！伝統のチキン料理“K-チキン”にも注目
『しあわせのわごん』の韓国式焼き鳥「韓国タッコチ(4本) 各種」は、本場流のヤンニョムやチーズの味付けを用意。炭火の香ばしさと韓国ならではの味わいがたまらない。
『Cafeはにぽて』の「とろ甘！旨辛プルダック」は、特製旨辛ダレで仕上げた本格プルダックに焼きいもととろけるチーズをトッピングした新感覚グルメ。辛さを求める人におすすめの一品だが、辛さの中にもまろやかな甘さを感じられる。
『アンニョン』の「アンニョン名物！タッカンマリ」は、コラーゲンたっぷりの韓国式水炊きだ。締めのカルグクス(麺)まで楽しめ、最後の一滴まで鶏の旨みを堪能できる。
『玉川精肉店』の韓国の鶏の唐揚げ「タッカンジョン」は、甘辛ソースをベースに刻みマンゴーを隠し味に加えたオリジナルの逸品。
■《出店ラインナップ一覧》
・CHICKEN
『韓国伝統料理ハヌリ』：ハヌリ特製クリスピーチキン 各種／『肉汁餃子のダンダダン』：テバ！手羽餃子(麻辣HOT／コチュジャン／濃厚チーズ)／『かんばんないや』：コリコリ鶏軟骨チヂミ／『COCOYA』：COCOYAヤンニョムチキン 各種／『Cafeはにぽて』：とろ甘！旨辛プルダック／『韓国焼肉sisi』：ディップで極まる！クリスピーチキン 各種／『しあわせのわごん』：韓国タッコチ(4本) 各種／『アンニョン』：アンニョン名物！タッカンマリ／『gogono eats』：せせりの甘辛キンパ／『T&G Kitchen』：溢れるチーズのタッカルビバーガー／『チキンフェス食堂 supported by bibigo』：やみつき！チキンのチュモッパ／『玉川精肉店』：タッカンジョン／『ホンデポチャ』：オリジナル韓国クリスピーチキン各種
・SWEETS
『The 3rd.Shibuya』：タンフル(いちご／マスカット)
・DRINK
『hokkaido brewing』：ナイアガラハニー／小樽ブルーほか／『WILLIAMS BREWERY』：American IPA／SESSION IPA ほか／『八ヶ岳ブルワリー』：清里ラガー／ヴァイツェン ほか／『夢中全開。コカ･コーラ(コカ･コーラ)』：コカ･コーラ、コカ･コーラ ゼロ／『夢中全開。コカ･コーラ(ソフトドリンク)』：い･ろ･は･す 天然水/綾鷹/アクエリアス ほか／『夢中全開。コカ･コーラ(アルコール)』：ジャックダニエル＆コカ･コーラ ゼロシュガー、檸檬堂、よわない檸檬堂／『サントリー生ビール』：サントリー生ビール 樽生／『オフィシャルドリンクBAR』：アルコール各種、ソフトドリンク各種
■【チキンフェス SAITAMA 2025】開催概要
・日時：2025年10月8日(水)〜10月13日(祝)
・平日11時〜20時、土日祝10時〜20時
・会場：さいたま新都心 けやきひろば(埼玉県さいたま市中央区新都心10)
・アクセス：JRさいたま新都心駅より徒歩すぐ
・料金：入場料無料 ※飲食代別途(食券、電子マネー、クレジットカード利用可能)
・主催：LAF Entertainment／CJ ENM Japan
・制作協力：SHIFT／さいたまアリーナ
・特別協賛：夢中全開。コカ･コーラ
・協賛：Coca-Cola X Fes 2025／サントリー生ビール／bibin
※前売り券はイープラス、アソビュー！、ZAIKOで販売中
秋風が心地よい季節、奥深い韓国チキン文化を体験できるチキンフェスで、個性豊かなチキンを心ゆくまで楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。