テニス女子の人気選手が、自身に１０回ダイレクトメッセージでデートの誘いを送ってきた選手を暴露して話題となっている。

女子で世界ランキング３２位のアンナ・カリンスカヤ（ロシア）は、昨年、男子世界ランク２位のヤニック・シナー（イタリア）との交際が明らかに。数か月で破局したが、その魅力は他の男子選手の注目を集めるのに十分だったようだ。

英国メディア「デーリー・メール」によると、カリンスカヤは元テニス選手のアンナ・チャクベタゼのポッドキャスト「Ｆｉｒｓｔ＆Ｒｅｄ」で男性スターから誘いを受けたことがあるかどうか尋ねられた。カリンスカヤは「１０回くらいメッセージを送ってきて、諦めた人もいた。今言っておくけど、ホルガ・ルーネよ。彼は誰にでもメッセージ送るの。自分を過大評価しすぎてる。たぶんただ必死なだけだけど、メッセージを送ってきたのは彼だけじゃないわ」と、世界ランク１１位のルーネだと暴露した。

一方で当のルーネは自身のＸで反論。「文化の違いにより、アンナはストーリーへのコメントをデートへの招待状として読んだのかも。デートに行きたいなら、デートを申し込む。心配しないで」と誤解だと記した。

スター選手の間でも、ひそかなやり取りが行われているようだ。