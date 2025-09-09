スイーツのプロ推薦！ 世界が認めたカカオ職人が作る日本限定のパフェ

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは？ スイーツのプロが選ぶ！ とっておきの一品をご紹介。

「ブノワ・ニアン 銀座」の「ショコラパフェ」

東京・銀座にある、ベルギー発の名ショコラトリー「BENOIT NIHANT GINZA（ブノワ・ニアン 銀座）」。同店の地下1階にあるカフェスペースでは、こだわりのチョコレートを使ったケーキや焼き菓子、ドリンクなどを味わうことができます。数あるメニューの中で特におすすめしたいのが「ショコラパフェ」。今回は僕が食べて感動した「ブノワ・ニアン 銀座」の絶品パフェをご紹介します。

元エンジニアのカカオ職人が手掛ける、日本初の旗艦店

外観

銀座四丁目交差点からほど近い、ギンザアクトビルの1階と地下1階にある「ブノワ・ニアン 銀座」。2023年にオープンした同店は、ベルギー発の高級チョコレートブランド「ブノワ・ニアン」の日本初の旗艦店です。2025年4月には虎ノ門ヒルズに国内2号店をオープンし、日本市場での存在感をさらに高めています。

ブノワ・ニアン氏 写真：お店から

ブノワ・ニアン氏はベルギー出身のショコラティエであり「カカオ職人」と称される異色の経歴の持ち主。もともと製鉄メーカーでエンジニアとして働いていましたが、チョコレートの奥深い魅力に引かれ独学で研究を重ね、2006年に自身のチョコレートブランドを立ち上げました。

2016年と2017年には「C.C.C.」（ショコラの品評会）で銀賞を受賞。2021年には「アカデミー・オブ・チョコレート」で金・銀・銅を受賞。また2020年、フランス発祥のレストランガイド「Gault & Millau（ゴ・エ・ミヨ）」が発行するベルギー・ルクセンブルグ版の別冊「Guide Chocolatiers 2021」にて、ワロン地域唯一の「ショコラティエ オブ ザ イヤー」にも選出されています。

店内

1階は、ブノワ・ニアン氏が愛用するヴィンテージの石臼を思わせる深い青と、柔らかな照明の光が織りなすシックで大人な空間。店内のデザインにはベルギー工房を彷彿とさせる要素がちりばめられています。

芸術的な空間

「ブノワ・ニアン」では、カカオ豆の選定から焙炒、コンチング、成形まですべての工程を自らの工房で一貫して行う「ビーントゥーショコラ」を追求。単一農園、単一品種のカカオにこだわり、カカオそのものが持つ個性（フルーティーな酸味、ナッツのような香ばしさ、土の深みを思わせる苦み）を最大限に引き出しています。

地下のカウンター席

地下1階に下りると、カウンター席のみのカフェスペースが広がっています。8席のみのカウンターは静かな贅沢を約束する特別な空間。こだわりのチョコレート菓子をドリンクと一緒に味わうことができます。

今回はそんな同店のスイーツの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! さまざまな素材を合わせたカカオづくしのパフェ

「ショコラパフェ・ドリンクセット」4,000円

「ブノワ・ニアン 銀座」で一番におすすめするのは「ショコラパフェ・ドリンクセット」4,000円。

「ショコラパフェ」はカカオパルプとカカオニブのソルベ、マヤン レッドのアイスクリーム、フィヤンティーヌショコラ（マヤン レッド、アーモンドプラリネ、フィヤンティーヌのクランチ）、キャラメルショコラムース、カカオパルプのジュレが層になった贅沢なパフェです。

旗艦店でしか味わうことができない「日本限定パフェ」とあって、SNSなどでもその様子が話題となっています。

カカオポッド形のチョコレートがかわいい

上部を飾るのは、地球を思わせる球状のチョコレートドームと農作業者の帽子を模した円錐形のチョコ。ドームを持ち上げると、中からカカオポッド形のチョコレートが現れ、またその中からキャラメリゼされたアーモンドがこぼれ落ちる仕掛けです。カカオの視覚的美学を最大限に引き出すことで食欲を優しく刺激し、初めの一口への期待を高めます。

フィヤンティーヌのサクサク感がたまらない

一口目を頬張るとまず迎えてくれるのは、カカオパルプとカカオニブのソルベとマヤン レッドのアイスクリーム。カカオニブソルベの独特な苦みと酸味から始まり、すっきりとしたマヤン レッドのアイスクリームが後を追いかけます。

中層へ進むと、フィヤンティーヌのクランチとアーモンドプラリネの甘みが加わり、味わいのコントラストが絶妙。サクサクとした薄いウェハース状のフィヤンティーヌはチョコレートのコクを爽快に引き立て、プラリネのナッツの香ばしさがカカオの苦みを優しく包み込みます。

底層にはカカオパルプのジュレが敷かれ、ライチのような爽やかな酸味が最後を締めくくります。甘み、酸味、苦みが重なっていくハーモニーに最後までうっとり。

紅茶はすべてオーガニック

ショコラパフェと一緒に楽しめるのが、チョコレートのおいしさを引き立てる紅茶やハーブティー、コーヒーなどのこだわりドリンク。どれにしようか迷ったらスタッフに相談するのもいいかもしれませんね。パフェに合わせてドリンクとのマリアージュも楽しんでみてください。

ビターなのに爽やか！「タルト オ ショコラ」

「タルト オ ショコラ」テイクアウト900円、カフェ1,030円

タルト生地にホンジュラス産のマヤン レッドを使用したガナッシュを合わせ、トップにチョコの飾りをトッピング。表面はチョコレートのグラサージュでコーティングしています。

高カカオならではのフルーティーな苦みが特徴

ガナッシュはビターなカカオのニュアンスが前面に立ちながら、ほのかな甘みが後を追う構成。舌の上で溶けていくクリーミーさが、まるで絹のような滑らかさを与えます。このガナッシュのテクスチャーは温度管理の妙技によるもの。室温で提供されることでチョコレートの結晶構造が最適化され、口どけが極めてスムーズです。サクサクとしたタルト生地とも相性が良く、完成度の高さに驚きます。タルト全体は軽やかで、一口ごとに新しい発見があり、決して飽きることがありません。

限定のクッキー缶やチョコレートボックスにも注目

お店のおすすめでもある銀座店限定「クッキー缶 ノワール」3,800円

1階のショップではタブレットチョコレートやボンボンのほか、日本限定の焼き菓子や洋生菓子も販売しています。中でも銀座店限定の「クッキー缶 ノワール」3,800円は見逃せない一品。缶の中には風味豊かな4種類のクッキーが入っていて、ブノワ・ニアンのショコラ哲学をクッキーという親しみやすい形で昇華させた傑作です。銀座店限定という希少性も相まって、入手した喜びが倍増。チョコ好きな人へのプレゼントにも最適です。

カラフルで美しいチョコレートの数々

また、「ブノワ・ニアンボックス 14個入」7,560円や「ブノワ・ニアンボックス 24個入」12,744円など、特別感漂うチョコレートボックスはここぞという時の手土産におすすめ。おしゃれな見た目のチョコレートを選ぶことで、第一印象から相手の心を掴めるはず！ 上質さを感じられるセンスの良い手土産になりますよ。

もっと「ブノワ・ニアン」の魅力を伝えたい

洗練された大人の空間

最後に同店について、日本で運営を手掛ける株式会社カネカの蓮見さんにお話を伺いました。

「現在、国内には銀座と虎ノ門ヒルズの2店舗がありますが、9月17日には西武池袋本店に新店をオープンする予定です。ブノワ・ニアンのおいしさをさらに広めていきたいと考えています。そして店舗ごとの限定商品も楽しんでもらいたいですね。ブノワ・ニアン氏は、どうすればカカオの魅力を引き出せるのかを毎日考えています。日々研究しながら味作りを続けているので、今後の展開をぜひ楽しみにしていてください」

複数種類のフレーバーがある 「ガナッシュサンドクッキー」850円も人気

単一品種、単一農園のカカオ豆にこだわり、カカオ本来の純粋な風味を大切にチョコレートを作る「ブノワ・ニアン」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆ブノワ・ニアン 銀座住所 : 東京都中央区銀座4-6-18 ギンザアクトビル B1F・1FTEL : 03-5579-5820

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：はなとも、食べログマガジン編集部 撮影：ジェイムス・オザワ

The post スイーツのプロ推薦！ 世界が認めたカカオ職人が作る日本限定のパフェ first appeared on 食べログマガジン.