女優・新川優愛の変ぼうにネットが驚いた。

７日に中京テレビの情報番組「ぐ〜たくさん」（日曜・午前９時５５分）に出演した新川。今年１月に髪をばっさりカットしてボブにイメチェンし、最近では肩付近の長さまで伸びていたが、この日は一気に背中まで届くロングヘアになっていた。

実はエクステで、放送後に新川は「『ぐ〜たくさん』ありがとうございました」とインスタグラムに衣装姿を投稿。「＃髪 ＃伸びました＃エクステ です＃数ヶ月 ＃ロング楽しみます」とつづった。

エレガントさが増した新川にネットは「なんだろう〜と思って見てましたが、エクステとタネ明かしされたときにだからか〜！となりました」と仰天。「え、ロング可愛すぎます」「女神様感」「超カワイイ」とうっとり。「横顔も正面もかわいい」「素敵な髪型とっても似合ってます」「髪が長いと大人感が増す」「ロングの優愛ちゃん、久しぶり」「ありえないぐらい可愛いです」とほれぼれしていた。

新川は２０１９年に仕事の現場で知り合ったロケバスの運転手と結婚。２３年５月に第１子出産を発表した。昨年４月に日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ」に出演した際は夫の小遣いについて「週１定額」「５０００円くらい」と話し、スタジオを仰天させていた。