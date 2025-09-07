この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『メルカリモバイルがお得過ぎるのでMNPした』と題した動画で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが「90%オフクーポン」や「初月無料」など、今最も熱いスマホ回線サービス・メルカリモバイルの徹底解説を行った。動画冒頭で鬼丸さんは「今月一番のお得情報は間違いなくメルカリモバイル」と断言。その根拠として、「ギガを売れる唯一無二のシステム」「初めてなら初月完全無料」「お得なポイント還元」など、ユーザー目線で見逃せない特典の数々を紹介した。



特に注目を集めるキャンペーンは、2025年9月限定で用意された「メルカリ全商品90%オフクーポン」だ。鬼丸さんは「このクーポン、MNPで乗り換えれば最大1万円値引き。しかもエントリーは簡単だから“迷ったらとりあえずエントリー”が鉄則」と促す。プランごとにクーポン内容が異なり、20GB・40GBプラン契約で最も高額な値引きが受けられる仕組み。「付与日から14日以内の利用」「一度しか使えない」「MNP限定」といった注意点も、具体例を交えてわかりやすく説明している。



また、「使わないギガが売れる」という日本初のメルカリモバイル独自機能についても、「1ギガ単位で出品でき、相場を見ながら価格調整も自在。余ったギガで“お小遣い稼ぎ”ができるのは本当に画期的」とコメント。実際にアプリ上でギガ出品や購入の手順を動画内で実演し、その手軽さと仕組みのユニークさを強調してみせた。



さらに2025年10月からは、新たに「買う特典」「売る特典」がスタート。毎月メルカリの買い物が最大14%還元、ギガ販売時の手数料半額クーポンなど、「メルカリで買い物も出品もする人にとって“神改定”」と語る。加えて、ポイ活ユーザー必須のテクニックとして「ポイントインカム経由で契約すれば、今だけ2,300円分のポイントももらえる。やらなきゃ損！」と念押しした。



動画後半では、実際に鬼丸さん自身が他社回線からメルカリモバイルへMNP転入しながら申込手順を詳解。「終わってみれば簡単かなという感じ」と語り、本人確認やeSIM設定など逐一実践。「90%オフクーポンも審査通過と同時に付与済み。有効期限が短いから“急いで使う”のが正解」と実体験をシェアした。



最後に「ギガの相場は今特に下がり気味なので、買いたい人には絶好のタイミング。10月から始まる特典も合わせ、今メルカリモバイルを始めれば“爆益”が狙える」と締めくくり、「この手軽さをぜひ皆さんも体験して」と動画を結んだ。