お土産の紙袋にすっぽり入り込んだ茶トラ猫のちゃろう丸ちゃん。しかし、その顔には偶然にも取っ手の紐がかかってしまい、まるで目元ぼかしを入れられたようなシュールな姿に…。

どう見ても落ち着けなさそうなのに、当の猫はご満悦。そんな不思議で愛らしい光景がX（旧Twitter）で大きな話題となり、273万回を超える表示と4万件ものいいねを集めました。

【写真：お土産の紙袋に入り込んだ猫→『目元』を見てみると…】

取っ手が生んだミラクル構図

X（旧Twitter）アカウント『charoumaru』に投稿されたのは、紙袋にすっぽり収まった茶トラの猫の顔に、ちょうど紐がかかって“目元ぼかし”状態になってしまっている光景です。

この日、飼い主さんがふと見てみると、お土産用の紙袋の中に愛猫の「ちゃろう丸」ちゃんが入っていたのだそう。ちゃろう丸ちゃんの顔の位置には紙袋の取っ手が引っかかっており、目元だけが絶妙に隠れていたのだとか。

ちゃろう丸ちゃんは、まるで「何か？」と言わんばかりの表情で飼い主さんを見上げてきたといいます。

紐が邪魔じゃないのだろうかという心配をよそに、ちゃろう丸ちゃんはゴロゴロと喉を鳴らしながら、袋の中でまったりとくつろいでいたとのこと。なんともシュールで愛くるしいちゃろう丸ちゃんの姿は、たくさんの人々に笑いを届けることとなったのでした。

投稿には、「プライバシー保護のやつみたい」「すごく満足そうw」「かわいすぎ」「癒された」など、たくさんのコメントが寄せられています。

もふもふの乱、勃発

ちゃろう丸ちゃんは、2019年3月2日に保護猫カフェからお迎えされ、「ぶぶ」ちゃんという保護猫と一緒に毎日楽しく暮らしています。

2匹は仲良く穏やかに過ごすこともあれば、たまに激しい取っ組み合いのケンカをしてしまうこともあるのだそう。

ちゃろう丸ちゃんがぶぶちゃんの上に覆いかぶさりガブガブお腹に噛みつくと、ぶぶちゃんが負けじと後ろ足でちゃろう丸ちゃんの顔面を蹴り上げ、両者は一歩も引かない展開を見せ始めたのだとか。

ちゃろう丸ちゃんとぶぶちゃんの日常の様子は、これからも多くの人に癒しと笑いをもたらしてくれることでしょう。

Xアカウント『charoumaru』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「charoumaru」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。