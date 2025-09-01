「ゆうちょ銀行」が1位を独占！金融機関に勤めたことのある人が利用している銀行は？
銀行や証券会社など金融機関に勤めたことがある人（世帯）は、どの銀行を利用しているのでしょうか？ なぜそれらの銀行を利用しているのか、その理由も気になるところです。
今回は、All Aboutの読者を対象に実施したアンケート調査（※）をもとに、金融機関に勤めたことのある人（世帯）が利用している銀行ついてまとめてみました。
今回は、All Aboutの読者を対象に実施したアンケート調査（※）をもとに、金融機関に勤めたことのある人（世帯）が利用している銀行ついてまとめてみました。
メインバンクにしている銀行は、僅差で「ゆうちょ銀行」が1位！金融機関に勤めていた人（世帯）が、メインバンクにしている銀行（単数回答）で、最も多かったのは「ゆうちょ銀行」でした。次いで「楽天銀行」「三菱UFJ銀行」が並びました。
上位3つの銀行を選んだ人の理由について一例を紹介します。
「全国にあるから」（40代／男性／正社員）
「一番、安全だと思う」（60代／男性／無職）
▼楽天銀行を選んだ人
「楽天経済圏で生活している」（50代／男性／正社員）
「普通口座の金利が高い。楽天ポイントも貯まる。」（50代／男性／正社員）
▼三菱UFJ銀行を選んだ人
「給料振込先に指定されていた銀行だから」（40代／女性／自営業・自由業）
「自宅近くの駅前で便利」（60代／女性／無職）
使いやすいと思う銀行も、「ゆうちょ銀行」が1位に！金融機関に勤めていた人（世帯）が、使いやすいと思う銀行（複数回答）で、最も多かったのも「ゆうちょ銀行」でした。次いで「楽天銀行」「三菱UFJ銀行」が並びました。
上位3つの銀行を選んだ人の理由について一例を紹介します。
▼ゆうちょ銀行を選んだ人
「ゆうちょは親戚間での受け渡しなどで使いやすい」（30代／男性／正社員）
「ATMがどこにでもあり、窓口も親切で感じがいいので、好きです！」（60代／男性／正社員）
▼楽天銀行を選んだ人
「アプリ管理がしやすく送金もしやすく、証券と連動してるから」（40代／女性／パート・アルバイト）
「楽天証券とセットで利用、証券口座と連携していて使いやすい」（50代／男性／正社員）
▼三菱UFJ銀行を選んだ人
「長年利用しているため、ネットでの振込・振替がやり易い」（50代／男性／派遣・契約社員）
「メガバンクなので色んな面で使える」（50代／女性／正社員）
貯蓄におすすめしたい銀行の上位に、メガバンクが不在!?金融機関に勤めていた人（世帯）が、貯蓄におすすめしたい銀行（複数回答）で、最も多かったのは「ゆうちょ銀行」でした。次いで「楽天銀行」「住信SBIネット銀行」が並びました。
上位3つの銀行を選んだ人の理由について一例を紹介します。
▼ゆうちょ銀行を選んだ人
「なんとなく安心感」（50代／女性／正社員）
「たくさんある銀行なので信頼を受ける」（50代／女性／自営業・自由業）
▼楽天銀行を選んだ人
「楽天証券と連動しているので、追加で投資したいとき、すぐに入金できるため（貯蓄＋投資で利用できる）」（40代／女性／自営業・自由業）
「金利が他の銀行よりいいと思うから」（40代／女性／自営業・自由業）
▼住信SBIネット銀行を選んだ人
「目的別貯金ができる」（30代／女性／パート・アルバイト）
「とにかく金利にこだわる人にはSBI。ネットに勝てるリアル店舗などあるわけがない。仕組預金などはとても金利が良いので、投資には手を出したくないが貯蓄は増やしたいという方にもおすすめ。投資（株式、投資信託）をしたい人にも、証券口座に無料で即時入金ができるのでおすすめ」（40代／女性／専業主婦）
ここで気になるのは、メガバンクが上位5つに入っていないことです。楽天銀行や住信SBIネット銀行、auじぶん銀行といったネット系の銀行が上位を占めており、金利の高さや手数料の安さ、使い勝手の良さに重きを置かれている印象があります。
また、ゆうちょ銀行が他のアンケートでも1位だったことから、全国展開の安心感や手数料の安さが幅広い層から支持されていることがうかがえました。
※調査概要
対象：All About読者
期間：2024年5月27日〜6月19日
調査方法：ネットによる任意回答
有効回答総数：609人（うち、金融機関に勤めたことがある人は69人）
(文:All About 編集部)