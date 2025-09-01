µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¡Ö10ÉÃ²ñ¸«¡×¤Ë¸×ÅÞ¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼...¡Öº²¤òÈ´¤«¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥¥Ä¤¤...ÌðÌî´ÆÆÄ¤Î»þ¤È»÷¤Æ¤ë¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
µð¿Í¤Ï2025Ç¯8·î31Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Çºå¿À¤ÈÂÐÀï¤·4¡Ý5¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
»î¹ç¤Ï3²ó¤Ëºå¿À¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢7²ó¤Ë3ÅÀ¤òÆþ¤ìµÕÅ¾¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¼é¤ê¤Çµð¿Í3ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê4¼ºÅÀ¡£µð¿Í¤Ï9²ó¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¬¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë2Ï¢ÇÔ¡£Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î3Ï¢Àï¤ò1¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢ºå¿À¤È¤Îº¹¤Ï16¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ï¡¢¤ï¤º¤«10ÉÃ¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö°¤Éô¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤éÁêÅöÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ç²¿¤¬¥À¥á¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö²¬ËÜ¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ëÃæ2°Ì¥¡¼¥×¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÎÉ¤¤Êý¤Ç¤Ï...¡©¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Û¤ÉÃ¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¾ðÅª¤ÊÀ¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿´Ï«¤â¸Â³¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¼Ç¤¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÖÍýÁÛÏÀ¡×¤È¡Ö¿ò¹â¤Ê¤ë´üÂÔ¡×¤ÇÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÁû¤¤¤À°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÈOB¤Î¤»¤¤¡×¡Ö¤Þ¤È¤â¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éº£Ç¯¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Îº²¤òÈ´¤«¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥¥Ä¤¤¤è¤Í¡£ÌðÌî´ÆÆÄ¤Î»þ¤È»÷¤Æ¤ë¤ó¤è¤Í¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¿´Ï«¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤âÈè¤ì¤Æ¤ë¤è¤Ê ´é¿§°¤¯¤Í...¡×¡Ö°¤Éô´ÆÆÄÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿´Ï«¤â¸Â³¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
8·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö7¡×¤Ç¡¢2°Ì¡¦µð¿Í°Ê²¼¤Î5¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Î¨5³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤Ï¡¢¤·Îõ¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°ÌDeNA¤¬2°Ì¡¦µð¿Í¤ò1.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢DeNA¤È4°Ì¡¦¹Åç¤Îº¹¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¥²¡¼¥à¡£¤½¤·¤Æ¡¢4°Ì¡¦¹Åç¤ò5°Ì¤ÎÃæÆü¤¬0.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£