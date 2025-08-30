INI池粼理人、自身の誕生日にオリジナル楽曲「1X3」のMVを公開！「一回聴くだけで疲れる曲を作りました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIの池崎理人（「崎」はたつさきが正式表記）が、自身の誕生日である8月30日にオリジナル楽曲「1X3」（読み：ワンバイスリーのMVを公開した。

■危険な香りと揺るぎない覚悟が鮮烈に表現されたMV

公開された「1X3」は、愛と衝動の狭間に潜む美しさを描いた、挑戦的でドラマチックな危険なほどに深い愛と、それを受け入れる覚悟をテーマにした楽曲。パートごとに切り替わるテンポは、理性を振り切り、抗えない引力や宿命に巡る思いを表現しており、聴く者を濃密な世界へと引き込むような構成になっている。

MVは、ダークでシネマティックな映像の中に映る緑・青・赤に彩られた暗い空間、絵を描く姿は葛藤や出口の見えない迷宮を象徴。映像と音がシンクロし合うことで、危険な香りと揺るぎない覚悟が鮮烈に表現された映像になっている。

■池崎理人「何回も聴いて色んな解釈を教えてください」

本楽曲について池崎は「一回聴くだけで疲れる曲を作りました！ 何回も聴いて色んな解釈を教えてください」とコメント。唯一無二の低音ボイスを生かしたラップや作詞など音楽面はもちろん、INI楽曲のアザージャケットを書き下ろしたり、自身のソロステージ『UP TO YOU』では、自ら制作した絵や作品の展示を行うなど、アートの才能に定評がある池崎。

そんな池崎にしか作り出せない世界観をぜひ堪能しよう。

