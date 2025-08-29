女優の趣里（34）が男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことが28日、分かった。29日に正式発表される。スポニチ本紙の取材では婚姻届を既に提出している。趣里は現在妊娠しており、関係者によると安定期に入っているという。趣里の両親である俳優の水谷豊（73）、女優の伊藤蘭（年齢非公表）夫妻にとって初孫となる。三山は今年4月、週刊文春に女性トラブルを報じられたことなどを受け、芸能活動を事実上休止している。

水谷にとって趣里は38歳の時に生まれた待望の一人娘。出産に立ち会った際には「なんだか夢のようで、おっかない気持ちもする」と話し、幼少期には自ら自転車で送り迎えを行うなど、溺愛ぶりは有名だった。最近も趣里主演のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）を欠かさずに視聴するなど、家族の絆は深いことで知られる。趣里は結婚相手のタイプを「父親のような人が理想」と語っていた。

そんな一人娘の結婚に、芸能関係者は「当然、複雑な思いはあるでしょう」と語る。ただ、趣里はこれまでも周囲の意見や空気に流されることなく、自身の意思を貫いてきた。幼少期から水谷に「芸能界には来るな」と言われ続けてきたが、2011年に20歳で女優デビュー。18年の主演映画「生きてるだけで、愛。」では、ヌードを披露する体当たりの演技に挑戦。19年の日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど高い評価を獲得した。芸能関係者は「水谷さんも蘭さんも、おなかの中に新たな命を宿している娘の幸せを願って見守っているようですよ」と語る。

「ブギウギ」で2471人の中からヒロインに選出され、実力派女優として確固たる地位を築いた趣里。三山との結婚生活も自らの手で幸せに導いていく。

◇趣里（しゅり）1990年（平2）9月21日生まれ、東京都出身の34歳。2011年にTBS「3年B組金八先生ファイナル 最後の贈る言葉」で女優デビュー。18年放送のTBS日曜劇場「ブラックペアン」では寡黙で頼れる敏腕看護師を演じ、注目を集めた。誕生日は水谷の親友松田優作さんと同じ。

◇三山 凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身の26歳。2016年に俳優としての経歴をスタート。21年、オーディション番組「THE FIRST」から「BE:FIRST」としてデビュー。今年2月公開の「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。