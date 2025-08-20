ケンタッキー「とろ〜り月見」シリーズ、今年も登場20日から店舗限定で「トリプル月見バーガー」も。

ケンタッキーフライドチキンは、2025年8月27日から「とろ〜り月見」シリーズ全4種を数量限定で販売します。

さらに、「とろ〜り月見」シリーズの発売に先がけ、「トリプル月見バーガー」を8月20日から9月2日まで、全国7店舗で限定先行販売しています。

たまご好き必見！月見シリーズ＆限定企画

今年の月見は、「とろ〜り月見」にとことんこだわり、"たまご好きがたまごを楽しむための商品"というテーマのもと、たまご感を強調した新たなラインアップで登場します。

発売に先駆けて8月20日から、ふんわり食感の目玉焼き風オムレツを3枚重ねた「トリプル月見バーガー」を先行販売。たまご感たっぷりのたまご推しバーガーを楽しめます。

月見メニューのラインアップは、以下の通り。

「とろ〜り月見」シリーズ全4種

・とろ〜り月見和風チキンカツバーガー タマゴたっぷりタルタル

今年発売のシリーズの中で、特に注目なのは「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」。昨年はハーブが効いたタルタルソースだったところを今年はハーブを控えめに。たまご本来の味わいがより引き立つ仕上がりに変更されています。

秘伝のテリヤキソースのチキンカツに、目玉焼き風オムレツ＆たまごたっぷりのタルタルをのせたボリューム満点の一品。具材の大きさや色合いまでこだわり、たまごの美味しさをしっかり感じられる仕上がりです。

価格は、単品が590円、セット（ポテトS＋ドリンクM）が1000円、よくばりセット（ポテトS＋ドリンクM＋オリジナルチキン）が1300円。

・とろ〜り月見チーズフィレバーガー

価格は、単品が540円、セット（ポテトS＋ドリンクM）が950円、よくばりセット（ポテトS＋ドリンクM＋オリジナルチキン）が1250円。

・とろ〜り月見ツイスター

価格は、単品が480円、セット（ポテトS＋ドリンクM）が890円、よくばりセット（ポテトS＋ドリンクM＋オリジナルチキン）が1190円。

・おもちカスタードの月見パイ

価格は300円。

いずれも数量限定のため、なくなり次第終了。デリバリーでの価格は異なります。

7店舗限定「トリプル月見バーガー」

「トリプル月見バーガー」は、たまご好きのために作られた、目玉焼き風オムレツ3枚＆タルタルたっぷりのたまご尽くしバーガー。タルタルソースも通常の1.5倍と、たまご感たっぷりの贅沢バーガーです。

価格は990円。販売期間は25年8月20日から9月2日までです。

以下の7店舗限定で販売しています。

アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店

数量限定のためなくなり次第終了です。

とろ〜り月見バーガー販売記念キャンペーン

公式X（旧Twitter）をフォローして、キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で200人に1000円分のKFCデジタルカードが当たります。

キャンペーン期間は25年8月20日12時から26日23時59分まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部