¸µ¹Åç½õ¤Ã¿Í¤¬¶Ï¤«1Æü¤Ç¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡É¡¡¡Ö7.90¡×¤Ë²¼Íî¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÈáÊó¡ÄÊÆ¡Ö½Ð·ì»ß¤Þ¤é¤º¡×
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬¥¹¥³¥Ã¥È¤òDFA¤Ë¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬DFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¡£18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Î¥À¥é¥Ã¥°¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ¼Ô¤Ïµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÃÏ¸µ»æ¡Ø¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥«¥ï¥Ï¥éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤òDFA¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏºòÆü¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ë³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï½Ð·ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦´Ö¤Ë¡¢5¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÈà¤Ï42µåÅê¤²¤¿¡£1Æü¤«2Æü´ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢¤Ï»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢40¿ÍÏÈ¤ò³°¤ì¡¢¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë¡ËDFA¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥³¥Ã¥È¤¬µåÃÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿ÄÌ¹ð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó´û¤Ë²¿²ó¤«¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡ÊFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ëº£²ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÉ¸æÎ¨2.23¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï7.90¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Êº£¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ²á¤·¤¿ºÝ¤ÏFA¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¿ôÆü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢2011Ç¯MLB¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2019Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¹Åç¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Ï7ÅÐÈÄ¡Ê1ÀèÈ¯¡Ë¤Ç3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨15.75¤È»¶¡¹¤ÊÀ®ÀÓ¡£Íâ2021Ç¯¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤¯¡¢Æ±Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç8ÅÐÈÄ¡£2023Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢·×18ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨5.60¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¡¢62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.23¤ò»Ä¤·¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç6»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨9.00¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¤Ï18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.36¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë