ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が15日、X（旧ツイッター）を更新。一部企業の謝罪投稿について私見を述べた。

食品メーカー「ミツカン」は「この度、当社の8月13日の投稿により不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。当該投稿は、暑い日でも、手軽にごはんを楽しんでほしいと、日々頑張っている人たちの後押しになったらという思いで、夏季休暇の時期に合わせて投稿を企画していたものでした」などとつづり、13日の投稿を削除した。

Xではお盆に入り「そうめん論争」が勃発していた。そうめんをめぐり「ゆでるだけで簡単」との意見に対し、一部で「重労働」と主張する投稿が出現。双方が言い分を書き連ねる展開となっていた。

そんな中、ミツカンは13日に「冷やし中華なんてこれだけでも十分美味しいです」と自社商品をPR。それが「そうめん論争」に“薪をくべる”展開となっていた。

ミツカンの謝罪投稿に対し「まぁ、あれは普通にセンスがなかった 公式がすることではないよな」などの書き込みがあった一方で「謝ったこと、削除したこと、が残念 信頼はそのままだし、良い商品開発してください」「ミツカンさん悪くないやろ」などの書き込みがあった。

堀江氏はミツカンの投稿謝罪にまつわるネット記事を引用。その上で「こういうのいちいち謝るから増長するクソが湧いてくるんだよな」とつづった。

堀江氏の投稿に対し「全く謝罪する必要なんて無かったのにね。謝罪するとさらにつけ上がるのが分からないのかな」「珍しく同意します…」「ミツカンの担当者がとにかくかわいそう」などと書き込まれていた。