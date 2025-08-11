「きれいに並べるコンテストやで」と声をかけた結果は…

強制的に“やらせる”のではなく、子どもたちを自然に“やる気にさせる”言葉がある。指導歴37年目を迎え、滋賀・多賀少年野球クラブを率いて全国優勝3回などの実績を誇る辻正人監督のメソッドは、実に興味深い。全国には辻監督の指導法に共鳴し、その人柄を慕う“弟子筋”の指導者がたくさんいる。東京・城東ベースボールクラブの森糸法文監督もその1人。7月20日には辻監督がはるばる東京を訪れ、江戸川区内のグラウンドで約1時間半、同クラブの未就学児から小3までの初心者を対象に出張指導を行った。

“辻メソッド”の特徴の1つは、指導者側の言葉の選択にある。

たとえば練習の冒頭、ウオーミングアップを始める際、辻監督は「用具を整理整頓しておけよ」ではなく、「“きれいに並べるコンテスト”やで！」と声をかけた。すると、子どもたちがベンチ前に並べたグラブは全て甲の側が上を向き、（幼い子どもたちだけに少々蛇行してはいたが）きれいに一直線を描いた。

その後、子どもたちを一列に並べ、1人ずつ辻監督が転がすボールを捕球させる練習。辻監督はまずラインカーで白線を1本真っすぐ引いた。これに沿って子どもたちを並ばせるのだが、「いいか、この白線は“橋”で、両側は海や！ みんな、橋の上に乗れ！ 海に落ちないように気をつけろよ！」と声をかけた。

すると子どもたちは、「海、どぼーん！」などとはしゃぎながら、いつの間にか整然と一列に並んでいた。辻監督は「『並びなさい！』と言わないやり方があるのです」とうなずいたが、それだけではない。「海に落ちないように、白線の上でバランスを取ろうとしているうちに、体幹も鍛えられます」と笑った。

滋賀から東京までの行き帰りに深夜バスを利用するワケ

簡単なゴロを捕球し返球する練習でも、1球1球スピードガンで計測し、「56キロ！」「64キロ、速いっ！」「160キロなら大谷投手（翔平、ドジャース）と一緒やで！」と知らせるのも特徴の1つだ。「子どもたちは競争が好きです。他人との競争だけでなく、2キロ上がったとか、1週間前の自分や、ついさっきの自分との競争があります」と説明する。

そして「子どもたちに競争をさせたらあかん、という時代もありましたが、僕はやはり、それでは通用しないと思います。将来どんな職業に就くとしても、“頑張った”だけでは飯を食えない。数字を出さないと生きていけない。そういう意味でも、今からしっかり数字を出してあげる方がいいと思います」と付け加えた。

子どもたちは“魔法の言葉”にかかって喜々として練習に取り組み、気がつけば統制まで取れていた。

辻監督は「僕にとって褒め言葉は、子どもたちが練習を終える時に『えーっ、もっと遊びたいよ』と言ってくれることです」と目を細める。「子どもたちが野球の練習だと思っていないこと、好奇心のまま遊んでいる中に、野球に役立つメニューが含まれていて、体幹トレーニングや筋力トレーニングになっていることが大事です。特に低学年の子どもにとって大切だと思います」と説明した。

辻監督に来てほしいと願う指導者は全国にいる。この日は深夜バスで滋賀から上京し、午前8時前から江戸川区で指導。その後都心で講演会などを行い、午後10時半発の深夜バスで滋賀へ帰っていった。「僕は人と出会うことが大好きです。行き帰りに新幹線を利用することもできますが、せっかく東京に来るのに、新幹線が動いている時間に縛られるのはもったいない」と、日帰りの条件の中でも最大限に時間を取り、多くの人と触れ合う。

「家にこもって過ごしても、人生は80〜90年でしょう。せっかく人間に生まれてきたのだから、いろいろな経験をして、親としても大人としても与えられた命を精一杯燃やしたい。最後まで動きながら生きていきたいと思っています」。57歳の名指導者は声のトーンを上げ、若々しい笑顔を浮かべた。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）