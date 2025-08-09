この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

相手からのリーチ。手元には安全な現物も、頼みの綱であるスジの牌もない…。そんな絶体絶命の状況で、あなたはただ運を天に任せ、無筋の牌を打ち抜いてはいないだろうか？もし、一見すると危険な無筋の牌でも、特定の条件が揃えば「実は通りやすい」という、守備の常識を覆す法則があるとしたら、知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】知らないと損！実は通りやすい無スジ3選」では、まさにその絶体絶命のピンチを切り抜けるための、高度な守備テクニックが3つのパターンに分けて徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



無筋でも安全？守備の引き出しを増やす3つの法則ーーー。

動画では、リーチ者の捨て牌から読み解く、比較的安全な無筋の3つのパターンが紹介される。これを知っているか否かで、あなたの守備力は劇的に変わるだろう。



◯法則1：宣言牌が「ドラの隣」の時 → ドラまたぎのスジは通りやすい

リーチ宣言牌が、ドラのすぐ隣の牌だった場合。その時、ドラをまたぐ両面待ちのスジは、比較的安全になる。例えば、ドラが「五筒」で、宣言牌が「六筒」だった場合、「四・七筒」は通りやすい、という考え方だ。なぜなら、基本的に通常はドラを使い切るために、その周辺の牌はリーチ前に切られていることが多いからだ。



◯法則2：「5」→「4」の切り順の時 → 「3-6」は通りやすい

相手の捨て牌が、「五萬」→「四萬（リーチ宣言牌）」という順番だった場合。この不自然な「逆順切り」の時、「三・六萬」のスジは安全度が高まる。このケースで36が当たるパターンを考えると、手の内には4455とあった所から5から切り出していることになる。通常、牌効率を考えれば赤5があるため、「4」から先に切るのが自然。そのため、この逆の切り順は、相手の手が12345から受けを嫌ったりターツ選択で嫌ったパターンの方が多いため、「3-6」待ちの可能性を下げてくれるのだ。また、同様に５→６の切り順は47が通りやすいと言える。



◯法則3：役牌がオタ風より先に切られている時 → 他の役牌は通りやすい

特に親のリーチで、手出しで「発」などの役牌が先に切られ、その後に「北」や「西」といったオタ風が切られている場合。この時、まだ場に見えていない「白」や「中」といった他の役牌は、比較的安全になる。これは、相手が仮に役牌を対子で持っていて鳴きを視野に入れていた場合、発などの役牌は手の内に残してオタ風から切る可能性が高いからだ。つまりは、役牌の対子を持たずに、面前でのリーチを目指していた可能性が高いため、中や白などのシャンポン待ちで当たるケースは低いということになる。



まとめ：自分が攻め返したり降りる時には是非活用しようーーー。

もちろん、これらの法則は「絶対に安全」を保証するものではない。現物やスジがない、どうしようもない時の「選択肢」として活用すべきだ。ただ、これらが分かっていると、無筋の牌の中から少しでも安全な牌を選択できる力は、長期的に見てあなたの放銃率を確実に下げてくれて自分の手組み・押し引きにも生かすことが出来るだろう。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と具体例を確認し、あなたの守備の引き出しを増やしてほしい。