昨年末から続く元SMAPの中居正広氏（52）による性加害問題。フジテレビの第三者委員会による「クロ」判定は3月31日に出ているが、5月30日には中居氏側の弁護団が調査に関連する証拠を提示することを再度要求するなど、ドロ沼化が進んでいる。

【もっと読む】例年の放送目前に「今年は27時間テレビないのか」の声が続々 2011年には中居正広氏に「女性に溺れる」との予言の因果

そんな中、8月5日には「週刊文春」電子版が「【衝撃スクープ】中居正広『性暴力』の全貌がついに分かった！《被害内容が記された通知書を入手》」と伝えて、大きな驚きが広がっている。が、それをスルーするかのような動きを見せているのが、中居氏の熱狂的なファン「中居ヅラ」だ。

「X（旧ツイッター）を見てみると、《今は中居くんの誕生日を祝う気持ちを一つにしようよ》と、文春の報道を意識すべきではないといった趣旨の投稿があるほか、他にも《もうすぐ誕生日 中居君ずっとずっと大好きだよ！ファンを大事にしてくれてありがとう》と、感謝の念を述べるものもあります。“中居ヅラ”にとって、第三者委員会の発表などどこ吹く風なのでしょう」（週刊誌芸能記者）

中居氏の誕生日は8月18日。この日で53歳になるため、《もう直ぐ…53歳になります。8月18日 やすらぎのある、誕生日を迎えさせてあげたいです》といった投稿もみられるものの、これらの動きが「あまりいい兆候ではない」と指摘するのは全国紙社会部記者だ。

「元SMAPのリーダーである中居氏の熱心なファンは、今年はもちろんのこと、来年以降も中居氏の誕生日を祝っていくのでしょう。SNSという“閉鎖環境”では、志を同じくする者同士が集まりやすく、自分たちの考えの偏りに気づかないまま密で深い関係になっていく。8月18日を“記念日”にしてしまう可能性があります」

中居氏の“信者凸”がカルト化、先鋭化するなんてことはないと思うが、不気味ではある。

◇ ◇ ◇

問題を起こして失脚した中居正広氏だが、それが「予言されていた」と一部で話題だ。関連記事【もっと読む】例年の放送目前に「今年は27時間テレビないのか」の声が続々 2011年には中居正広氏に「女性に溺れる」との予言の因果…では、その内容について伝えている。