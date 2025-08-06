乃木坂46遠藤さくら「もう2人についていくだけ」後輩メンバー・五百城茉央＆奥田いろはとの3人ユニットで久々の“ギター演奏”に挑戦
TOKYO FMでは7月30日（水）に「乃木坂46『Same numbers』スペシャル！〜TOKYO FM 1DAY JACK〜」と題して、「ONE MORNING」「Blue Ocean」「坂本美雨のディア・フレンズ」「ALL- TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜」「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」「THE TRAD」「Skyrocket Company」「水曜喋るズ ソプラノC」「SCHOOL OF LOCK!」の9番組に乃木坂46のメンバーがゲストで登場。
OKAMOTO'Sハマ･オカモトと中川絵美里（水曜・木曜）がお届けする「THE TRAD」では、4期生の遠藤さくら（えんどう・さくら）さん、5期生の五百城茉央（いおき・まお）さん、奥田いろは（おくだ・いろは）さんが出演。ここでは、この日にCDリリースされた39枚目のシングル「Same numbers」のTYPE-Bに収録されている3人のユニット・さくらオーレの楽曲「あの頃におかえり」について伺いました。
◆3人の“ギター歴”は？
ハマ：乃木坂46 39枚目のシングル「Same numbers」が本日（7月30日）発売になりました。おめでとうございます！
遠藤・五百城・奥田：ありがとうございます！
中川：このシングルに収録されている曲で、お三方のユニット曲があるんですよね？
ハマ：だから（ゲストが）この3人なんですね？
遠藤・五百城・奥田：はい。
ハマ：しかも、3人ともギターを弾いているんですか？ 遠藤さんも？
遠藤：そう……なん……です。
ハマ：いや、疑ってもいないし、怒ってもいないんですけど（苦笑）。今の反応は“あまり弾けるって言うのも……”みたいな意味合いですか？
遠藤：私の場合は、ギターを弾いているといっても、そこまで継続してやっていないというか、（ユニット結成を機に）久々に弾いたので、もう“2人についていくだけ”っていう感じです。
ハマ：なるほど。それでいうと、五百城さんと奥田さんは、わりと空いた時間とかにギターを触ったりしていますか？
五百城：自分のなかでは“ストレス発散”というか、趣味として弾くことが多くて、その時間が好きです。
奥田：私も（ギターが）リビングに置いてあるので、気が向いたときに触ったりしています。
ハマ：ギター歴でいうと、どれくらいなのですか？
奥田：私は中学1年生のときに軽音楽部に入って、そこから趣味も含めると7年目ぐらいです。
ハマ：ずっとアコースティックギターですか？
奥田：アコギが多いです。
ハマ：五百城さんは？
五百城：中学2年生のときに学校でギターの授業があったのがきっかけで、家にたまたま誰も使っていなかったギターがあったので、それをずっと独学で、拙いながらも弾き続けていました。
ハマ：じゃあ、ダークホースの遠藤さんは……？
遠藤：（笑）。初めてギターを触ったのが乃木坂46の活動を始めてからで。
ハマ：なるほどね。
遠藤：2021年くらいのときに弾き始めて、そこからエレキギターを頑張って弾いて、またアコギに戻ってきました。
◆ユニット曲「あの頃におかえり」聴いた感想は？
ハマ：そんな3人のユニット・さくらオーレの楽曲「あの頃におかえり」が（今回のシングルに）収録されているということで、今回の3人でのユニットは楽しかったですか？
五百城：やっぱり、ギターのユニットをいただけることがすごくうれしかったですし、できあがった音源を聴いときに、歌声が朗らかで“あっ、いい♪”って勝手に1人で思っていました。
ハマ：結構お気に入り？
五百城：はい！“素敵な曲だな”って思いました。
ハマ：奥田さんはいかがですか？
奥田：この曲は“心が疲れたな”とか“地元に帰りたい”って思ったときにピッタリな曲ですね。家族や地元のように（自分自身の）すべてを肯定してくれるというか、包み込んでくれる温かい曲だなと思って、すごく好きです。
ハマ：（2人とも）素晴らしい。そして“もうこの後に言うことなんてないよ”と思っていそうな遠藤さんが、今からなんとおっしゃるかがすごく楽しみ（笑）。
遠藤：もう本当に2人が全部言ってくれたんですけど……（笑）。一言で言うと“優しい”です。本当に優しくて心が洗われるような曲で、あと私たち3人の声質がわりと合っているなって。
ハマ：大事なことですよね。
遠藤：なので、この曲を聴くと本当に朗らかになれると思います。
ハマ：ありがとうございます。
＜番組概要＞
番組名：THE TRAD
放送日時：月〜木 15:00〜16:50
パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、中川絵美里
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/
番組公式X： @THETRAD_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12629
（左から）奥田いろはさん、遠藤さくらさん、五百城茉央さん
（左から）中川絵美里、奥田いろはさん、遠藤さくらさん、五百城茉央さん、ハマ･オカモト
