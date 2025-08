スシローの期間限定フェア「夏得(なっトク)」ネタとして、人気の「大とろ」と「大切りサーモン」を販売!

お子さまから大人の方までおいしいお寿司をお得に楽しめます☆

スシロー「夏得(なっトク)」ネタ

期間:2025年8月6日(水)〜8月24日(日)

実施店舗:全国のスシロー

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません

スシローの期間限定フェアとして「夏得(なっトク)」ネタを開催。

子どもから大人まで、おいしいお寿司をお得に楽しんでほしいという想いから、スシロー「夏得」ネタとして、「大とろ」や「大切りサーモン」などが、税込120円〜で販売されます。

ほかにも、「天然ぶり胡麻醤油漬け」などお得なメニューが多数ラインップ☆

大とろ

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜8月24日(日)

販売予定総数:698万食 ※販売予定総数が完売次第終了

今回の目玉メニューの1つである、脂のり抜群の「大とろ」

税込120円〜というお得な価格で楽しめます。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

大切りサーモン

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜8月24日(日)

販売予定総数:734万食 ※販売予定総数が完売次第終了

ほどよく脂がのり食べ応え抜群の店内切りの「大切りサーモン」

人気のおいしいサーモンも、いつもよりお得に楽しめます。

天然ぶり胡麻醤油漬け

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜8月24日(日)

販売予定総数:143万食 ※販売予定総数が完売次第終了

国産天然ぶりを使用した「天然ぶり胡麻醤油漬け」

店内で特製の胡麻醤油に漬けることでぶりの旨みを引き出し、胡麻の風味をプラスしています。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

てりたま軍艦

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜8月24日(日)

※販売予定総数43万食 ※販売予定総数が完売次第終了

「てりたま軍艦」は鉄板コンビである、甘辛味のてり焼きチキンとたまごサラダのまろやかな味わいが相性抜群!

子どもから大人まで幅広い世代に楽しめる一皿です。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

タレ漬けびん長 青唐辛子

価格:120円(税込)〜

びん長まぐろをピリ辛タレで味付けした創作すし「タレ漬けびん長 青唐辛子」

ピリッとした味わいの青唐辛子を使用したタレがびん長まぐろの旨みを引き立てる、暑い季節にぴったりの一品です。

※通常販売メニューです

一本釣り 炭焼きかつおたたき

価格:120円(税込)〜

「炭焼きかつおたたき」は、一本釣りされた国産のかつおを炭焼きすることで香ばしく、かつおの皮目の旨みを存分に楽しむことができます。

炭焼きだからこその香り・味わいを堪能できる一品です。

※通常販売メニューです

大トロや大切りサーモンなどのお寿司を、税込120円〜楽しめるお得な期間!

「夏得(なっトク)」ネタは、2025年8月6日(水)から8月24日(日)までの期間限定で、全国のスシローに登場します。

限定おすしやスイーツ、グッズ付きソフトドリンク!スシロー サンリオ「はぴだんぶい」コラボレーション 限定おすしやスイーツ、グッズ付きソフトドリンク!スシロー サンリオ「はぴだんぶい」コラボレーション 続きを見る

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できます

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大トロや大切りサーモンが期間限定でお得に!スシロー「夏得(なっトク)」ネタ appeared first on Dtimes.