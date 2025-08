MOMENTUM Sport

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドの「MOMENTUM」シリーズや「ACCENTUM True Wireless」などを対象とした「オーガストセール」を8月1日より実施する。期間は8月10日23時59分まで。

完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM Sport」は58% OFFとなるほか、「ACCENTUM True Wireless」とBluetooth送信機「BTD 600」のセットも47% OFFを予定している。ラインナップとOFF率(予定)は以下の通り。

AMBEO Soundbar Mini 37% OFF ACCENTUM Wireless 27% OFF ACCETNUM Wireless +BTD 600 35% OFF ACCENTUM Plus Wireless 34% OFF ACCENTUM PLUS Wireless +BTD 600 39% OFF ACCENTUM True Wireless 43% OFF ACCENTUM True Wireless +BTD 600 47% OFF MOMENTUM 4 Wireless 24% OFF MOMENTUM 4 Wireless +BTD 600 31% OFF MOMENTUM True Wireless 4 24% OFF MOMENTUM True Wireless 4 + BTD600 30% OFF MOMENTUM Sport 58% OFF HD 620S 5% OFF HD 620S + 4.4mm バランスケーブル 12% OFF HD 650 8% OFF HD 650 + 4.4mm バランスケーブル 15% OFF IE 600 18% OFF

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください