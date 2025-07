反応がかわいい! YouTubeチャンネル「Maine Coon Kittens」では、3匹の子猫が初めておもちゃと対面する様子が配信され、動画のコメント欄には「遊び方が不器用でかわいい」「見ていて癒やされる」の声が続出しました。

子猫「ニャンだこれは?」

注目を集めたのは「Little Kittens Trying to Understand How to Play With Toys!」という動画。世界最大級の大型猫・メインクーンの子猫たちが、リラックスして過ごす様子が映し出されています。

飼い主さんが投げたボールに近づき、「ニャンだこれは?」とニオイチェックをする子猫。もう一匹の猫も近づき、ボールに触れてみますが、どうやら初めて見るボールに戸惑っている様子です。

ボールの次は、棚の周りで遊び始めた子猫たち。棚の上が気になるのか、小さな体でのぞき込もうと必死です。1匹の子猫は棚板に登ろうとして、しりもちをついてしまいました。

次に飼い主さんは、先ほどとは違う鈴の入ったボールを渡します。触れると鈴が鳴るボールに、「さっきと違うニャン……」と警戒する子猫。他の子猫たちは、棚脚に興味津々だったり、毛づくろいを始めたりと、3匹それぞれ過ごしています。

あくびをする子猫の後ろで、2匹の子猫はすでにお昼寝中。飼い主さんは子猫に最初に遊んだボールを渡しました。初めよりも警戒していないようですが、感触が気になるのか、ボールに触れると前足をペロペロ。勢いよくボールを転がすと、ボールはお昼寝をしている子猫の方へ……。

寝ている子猫のそばでボール遊びをしていましたが、ボールではなく子猫の頭をつついてしまいます。寝ていた子猫もさすがに目が覚めて、「何が起きたニャ?」と周りを見渡し、そのまま眠りにつき……という展開です。

気の向くままに自由に遊ぶ子猫たち。その反応を見た人からは、「子猫たちがいろいろなものを発見し、仕組みを理解していく段階が大好きです」「彼らの遊びをずっと見ていられるよ」といったコメントが寄せられています。動画でゴージャスな子猫たちの様子をのぞいてみてください。