世界で大注目を集め、最高レベルのクオリティを誇るブロードウェイスター達の圧倒的な歌唱力が楽しめる公演『ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCB カード』

前回に続き、ディズニー音楽の巨匠 アラン・メンケン氏を迎え、東京国際フォーラム ホール Aにて、待望の4回目の開催が決定しました!

東京国際フォーラム ホール A『ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCB カード』

公演日程:2025年7月1日(火)〜7月3日(木)

・7月1日(火)・2 日(水) 18:30 開演(予定)

・7月3日(木)13:00 開演/18:30 開演(予定)

※最終日のみ2回公演

※開場は開演1時間前

会場:東京国際フォーラム ホール A

過去に、アメリカ・ボストンのボストンシンフォニーホールやイギリス・ロンドンのロイヤルアルバートホールで上演され、日本では過去3回開催された「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」

アラン・メンケン氏が初出演した前回公演は即完売となりました。

ディズニーミュージカルの名曲を堪能できる大人気公演「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」が2年ぶりに帰ってきます!

公演は2幕構成となり、第1幕は『美女と野獣』の「Be Our Guest」、『アラジン』の「A Whole New World」、『リトル・マーメイド』の「Under the Sea」など、誰もが知る名曲を生み出したディズニー音楽の巨匠 アラン・メンケン氏のピアノソロパフォーマンスによるステージ。

アラン・メンケン氏自身が、作曲時のエピソードや楽曲に込めた思いなど貴重な秘話を語りながら、ピアノでの弾き語りをたっぷりと届ける贅沢な時間が堪能できます。

そして後日発表となる第2幕は、本場ブロードウェイキャストたちと日本人ゲスト、オーケストラが織りなす感動のステージとなる予定です。

アラン・メンケン/Alan Menken氏 プロフィール

舞台:『God Bless You, Mr. Rosewater』『Atina: Evil Queen of the Galaxy』『Real Life Funnies』『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』『Kicks』『The Dream on Royal Street』『美女と野獣』『クリスマス・キャロル』『Weird Romance』『King David』『リトル・マーメイド』『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』『Leap of Faith』『ニュージーズ』『アラジン』『ノートルダムの鐘』『The Apprenticeship of Duddy Kravitz』『The Great American Songbook』『ブロンクス物語』『ヘラクレス』映画:『リトル・マーメイド』(アニメーション)『美女と野獣』(アニメーション)『ニュージーズ』(アニメーション)『アラジン』(アニメーション)『ノートルダムの鐘』『ヘラクレス』『The Shaggy Dog』『Home on the Range』『魔法にかけられて』『塔の上のラプンツェル』『白雪姫と鏡の女王』『美女と野獣』(実写)『Howard』『アラジン』(実写版)『魔法にかけられて 2』(実写)『リトル・マーメイド』(実写)テレビ番組:『セサミ・ストリート』『Lincoln』『Neighbors』『Galavant』『塔の上のラプンツェル』受賞歴:トニー賞、デイタイム・エミー賞、ドラマ・デスク賞(2回)、アカデミー賞(8回)、グラミー賞(11回)、ゴールデン・グローブ賞(7回)、ロンドン・イヴニング・スタンダード演劇賞、ローレンス・オリヴィエ賞、アウター・クリティックス・サークル賞(3回)、ソングライターの殿堂、アメリカン・シアターの殿堂、ビルボード・シングルチャート/アルバムチャート第1位、ディズニー・レジェンド賞、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイム、マックス・スタイナー賞。史上16人目の EGOT(エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞を全制覇)となりました。

ディズニーレジェンドの名称を持ち世界的に著名な作曲家と知られるアラン・メンケン氏。

楽曲を担当したミュージカルアニメーション映画『エリアンと魔法の絆』(原題:Spellbound)も2024年11月より配信されています。

「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCB カード」公演詳細

チケット料金:※全席指定

・SS席 20,000円(税込)※前方席保証

・S席 13,000円(税込)

・A席 9,900円(税込)

・U-25席 5,000円(税込)

※電子チケットのみの取扱いとなります。チケットのダウンロードには、楽天チケットアプリが必要となります

購入制限:1人1公演につき4枚まで

※未就学児入場不可

※出演者の変更に伴うチケットの払戻し等は一切行われません

チケット情報:

<最速先行(抽選)受付スケジュール>

・ディズニー★JCB カード会員先行:2025年3月6日(木) 10:00〜3月16日(日) 23:59

・WOWOW WEB 会員先行:2025年3月6日(木) 10:00〜3月16日(日) 23:59

出演者:アラン・メンケン and more

ゲスト:近日発表

MC:近日発表

指揮者:田邉賀一

オーケストラ: Disney’s Broadway Hits スペシャルオーケストラ

ホームページ:http://www.disneybroadwayhits.com

主催:WOWOW/キョードー東京/TOKYO FM/ワイズコネクション/産経新聞社

企画・制作:WOWOW

特別協賛:ディズニー★JCB カード

Official Airline:デルタ航空

ディズニー音楽の巨匠アラン・メンケン氏が2年ぶりに来日!

東京国際フォーラム ホール Aにて2025年7月1日より3日間にわたり開催される『ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★JCB カード』の紹介でした。

