キム・カーダシアン(44)が、親友トレイシー・ロムルスさんの45歳の誕生日に、およそ1500万円相当のテスラ・サイバートラックをプレゼントした。トレイシーさんがSNSで公開した動画には、キムからサプライズで車を贈られ、驚きと興奮の様子が映っている。2人は2006年に出会って以来の親友で、トレイシーさんはキムが設立したブランドの役員を務めてきた。【この記事の動画を見る】

キム・カーダシアンとトレイシー・ロムルスさん(Tracy Romulus)は、SNSで親友と称し合うほど、親しい関係を続けている。トレイシーさんは、キムが2017年に設立したビューティブランド「KKWビューティー」の最高マーケティング責任者に就任。その後「KKWフレグランス」や下着ブランド「SKIMS(スキムズ)」の展開を支え、キムのビジネス成功に貢献してきた。現在は「スキムズ」のコミュニケーション担当副社長を務めている。トレイシーさんが現地時間18日に45歳の誕生日を迎え、キムから豪華なバースデープレゼントを受け取ったことを自身のInstagramストーリーで報告した。投稿された動画には、キムがトレイシーさんに「外を見て」と話しかける様子が映っている。目の前には、大きなリボンが付いた黒い車が停まっている。キムが贈ったのは、テスラ社製の大型電動ピックアップトラック「サイバートラック」で、価格は9万6千ドル(約1500万円)から10万ドル(約1570万円)と推定される。驚いたトレイシーさんは「何ですって!」と叫び、キムの方を振り返って「本気なの?」と尋ねた。そしてキムからスマートフォンを手渡されると、通話相手に「彼女がサイバートラックをくれたのよ!」と興奮気味に伝えた。その後もトレイシーさんは、キムに「あなたは正気なの?」と驚きを隠せない様子だった。投稿に、トレイシーさんは「キム・カーダシアン、あなたどうかしてるわ。いまだに信じられない」とコメントした。2つ目の動画には、トレイシーさんが「なんて言えば良いのか分からない。本当に言葉が出ない」と言い、涙ぐむ様子が映っている。するとキムが「誕生日おめでとう!」とお祝いの言葉をかけた。トレイシーさんは、「キム、こんなプレゼントを贈る人はあなただけよ。信じられない。本当にありがとう」と感謝の気持ちを綴った。2人は18年来の友人で、キムは2021年に自身のX(旧Twitter)でトレイシーさんとの写真を数枚投稿し、彼女との友情をこのように振り返っていた。「私たちは15年前に出会い、すぐに親友になった。互いに3人の子どもが同時期に生まれ、みんなが親友同士になり、仕事への取り組み方や共通の目標を通じて絆が深まった。あなたは私が知っている中で、一番の働き者よ。」画像は『Kim Kardashian Instagram』『Tracy Romulus Instagram「The most magical week w/the dream team」』『Kim Kardashian X「We met 15 years ago and instantly became besties!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)