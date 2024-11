Apple関連の確度の高いリーク情報でおなじみのTF Internationalのアナリストであるミンチー・クオ氏が、Appleが2025年にリリースするiPhone 17シリーズから独自のWi-Fiチップを採用する予定であるという情報を発信しました。The iPhone 17 might use Apple’s own Wi-Fi chips - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/31/24284959/iphone-17-wifi-bluetooth-chip-broadcom

Broadcom currently supplies over 300 million Wi-Fi+BT chips (hereafter referred to as Wi-Fi chips) per year to Apple. However, Apple will rapidly reduce its reliance on Broadcom. With new products in 2H25 (e.g., iPhone 17), Apple plans to use its own Wi-Fi chips, which will be…— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 31, 2024

Starting from 2H25, both Apple's 5G and Wi-Fi chips will gradually be used in new products simultaneously. However, since these are two different chips (using different TSMC processes), the early switch-over timelines will differ due to separate production schedules. For example,…— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 31, 2024

クオ氏によると、記事作成時点でAppleは年間3億個以上のWi-FiおよびBluetoothチップを半導体メーカーのBroadcomから調達しているそうです。しかし、AppleはBroadcomへの依存を減らすことを計画しているため、2025年下半期登場予定の新製品(iPhone 17シリーズを含む)では、半導体受託製造企業・TSMCのN7プロセスで製造された最新のWi-Fi 7をサポートする自社製Wi-Fiチップに移行するだろうとクオ氏は予想しています。これが実現すれば、コスト削減およびAppleエコシステム統合の優位性が強化されます。クオ氏は「Appleは2025年下半期から自社製5GチップとWi-Fiチップを新製品に徐々に導入していくことを計画している」と推測していますが、これらのチップは異なるTSMCのプロセスを使用して製造されたものであり、生産スケジュールも別々となっている模様。そのため、第4世代iPhone SEではAppleの独自5Gモデムへの移行が行われるものの、Wi-FiチップはBroadcom製のものが搭載されることになるそうです。Appleは2019年にIntelのスマートフォン向けモデムチップ事業を買収しており、それ以降、自社でモデムチップの設計を続けてきました。AppleがIntelのスマホ向けモデムチップ事業の買収を発表 - GIGAZINE当初、iPhone 15が独自モデムを搭載する最初のiPhoneになると目されていたのですが、結局記事作成時点での最新モデルであるiPhone 16シリーズにもApple製モデムチップは搭載されていません。Appleは自社製5Gモデムチップの開発遅れから、2023年9月にQualcommとの5Gモデムチップ供給契約を2026年まで延長していました。Appleが自社製5Gモデムチップ開発の遅れからQualcommとの契約を2026年まで延長、一体何が起きているのか? - GIGAZINE