9月10日 発表

江崎グリコは9月10日、飲料製品「マイルドカフェオーレ」の販売再開を発表した。

江崎グリコは4月に発生した基幹システム障害を理由に、「プッチンプリン」や「マイルドカフェオーレ」といった冷蔵製品の出荷・販売を停止していた。

一部の製品については6月頃より順次出荷再開。8月には「プッチンプリン」シリーズの一部が販売再開され話題となったことも記憶に新しいが、今回はカフェオーレシリーズより「マイルドカフェオーレ」の販売が再開されることがお知らせされた。

販売再開となるのは「マイルドカフェオーレ」300ml、500ml、1,000mlの3製品となる。

マイルドカフェオーレ 300ml

マイルドカフェオーレ 500ml

マイルドカフェオーレ 1000ml

