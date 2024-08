¿·´¶³Ð¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡Ú½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Û¤¬JR½ÂÃ«±Ø¿·Æî²þ»¥¤ËÄ¾·ë¡õ¥ª¡¼¥×¥ó

渋谷の街に新名所が誕生

2024年7月25日、JR渋谷駅新南改札に直結した大型複合施設「 Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)」が誕生。ショップやレストランなど37店舗がオープン。ここだけしかないお店も多数登場しました。渋谷サクラステージがあるのは、JR渋谷駅西口を出て西口歩道橋デッキで246を渡るとすぐ目の前。渋谷駅側の「SHIBUYAサイド」は39階建て、桜丘方面に広がる「SAKURAサイド」の30階建てビルから成っています。

3階フロアは日本のポップカルチャーがテーマ

2階フロアは食料品も充実!

カルチャーとフードが交わる4階フロア

JR渋谷駅の新南改札が移転してとっても便利に!

▲「Shibuya Sakura Stage」。写真左手が渋谷駅です <画像提供:東急不動産>▲渋谷駅から西口歩道橋デッキを渡ると見える「SHIBUYAサイド」の入口建物があるのは渋谷区の桜丘町1丁目。桜並木をモチーフにした2枚の図柄をガラススクリーンで重ね、モアレ現象で動いているように見える桜色のキネティック・ファサードが目印。▲渋谷の新名所「しぶS」 <画像提供:東急不動産>SHIBUYAサイドとSAKURAサイドをつなぐ屋外広場「にぎわいSTAGE」には、渋谷桜丘の「S」をかたどった建物とピンクのカラーがインパクト。どの角度からもSの文字に見えるようになっていて、夜は満開の桜を思わせるライトアップが行われます。▲巨大なデジタルサイネージも注目建物内には正方形のスクリーンを無数に組み合わせたデジタルサイネージが設置され、様々な模様が動いて目を楽しませてくれます。SHIBUYA サイドの3階は、主に日本のコンテンツ “ポップカルチャー” を発信するフロアです。メイクアップブランド「KATE(ケイト)」初のグローバル旗艦店もオープン。「サンリオ」のキャラクターの旬を提案する期間限定販売のポップアップショップもありました。▲「KATE(ケイト)」グローバル旗艦店 <画像提供:東急不動産>4色のアイカラーを提案して自販機のように出てくる「 KATE iCON BOX 」を初導入。さらに自分に似合うカラーが選べる「リップモンスタータワー」や、108色の中から自分だけのアイカラーパレットが作れる「ザ アイカラー」など、新体験が盛りだくさん。世界にひとつだけのショップです。▲「サンリオ」のポップアップストア不定期の期間内にひとつのキャラクターをクローズアップしてグッズを売るポップアップ型のショップです。初日のこの日はハローキティグッズが並んでいました。▲「高田村交易所 Supported by JOLCollabStore 」ゲーム実況集団「高田村」の初の公式ショップ。フォトブースで撮影したり、ここでしか手に入らない限定グッズが並んでいたりと、刺激たっぷりのストアです。▲期間限定ショップ「みんなしゅ〜ご〜!たまごっちのおみせ」たまごっちとその関連グッズを売る期間限定ショップは8月28日(水)まで。▲限定「 Original Tamagotchi 」や、ここでしか買えない雑貨などを多数用意します2階には東急ストアやカルディなど食料品を扱うお店が入るなど、日常的に立ち寄っておきたいフロアです。ここだけの限定商品も用意しているので、ぜひ訪ねてみてください。▲ネオン看板が目印の「チート トウキョウ」生産者や職人の想いを発信し、日本各地の “美味しいもの” を楽しめるお店。東京ではここでしか買えないレアな商品やSDGsグッズなどをそろえます。▲新感覚ガチャサクラステージ開業時のイベントとして、旅先で一定期間仕事をするマッチングサイト「おてつたび」と、日本最大の産直通販「ポケットマルシェ」のコラボガチャが登場。当たりや景品の入っているものもあり、ガチャの中に入っているQRから生産者の情報などが見られます。▲「カルディコーヒーファーム」渋谷サクラステージ店は、ここだけの限定商品や初めての試み「カフェ&ベイクス」などを用意する注目のお店です。厳選した素材で作られたこだわりの冷凍デリ「 Chef's Spescial 」のラザニアやカレー、トマトのチキン煮込みなど6種類は要チェック。▲カルディ初のテイクアウトエリア「カフェ&ベイクス」も登場素材や香りにこだわったミニサイズのケーキも販売します。▲サンドウィッチや美味しい総菜パンも並びます世田谷・奥沢で人気のベーカリー「アルチザン ブーランジェ クピド」のパンが20種類も並びます。カルディのコーヒーを生地に練り込んだカレーパンもありました。このほか、店舗限定のサンドイッチや淹れたてのコーヒーなどもテイクアウトできます。▲注目の商品を多数そろえた「東急ストア」若者の単身者をターゲットにした朝食や、周辺のオフィスワーカーの昼食需要に対応した商品にくわえ、少量の食べきりサイズのお弁当などがそろいます。店内調理の「 RICH DELI(リッチデリ)」のお弁当、カット済みのサラダ、少量のおつまみも用意。どんな商品が並んでいるのか、覚えておきたいお店です。▲「東急ストア」は、渋谷のお土産も注目ハチ公のラベルがカワイイ渋谷ワイナリーのワインも販売。渋谷・桝本屋の「一筆かりんとう」は食感も軽やかで、個梱包にひとつずつ手書きされた「東急ストア」限定商品も。気軽に探せる “渋谷のお土産” がおすすめです。4階には「サクヨン」が誕生。サクラステージの4階を略したサクヨンは、“カルチャーとフードが交わり、新たな繋がりが生まれる場”。書店やイベントスペース、多数の飲食店が共存する刺激的なゾーンです。グルメについては、別のページで紹介します。▲イベントスペース「 404 Not Found 」4階フロアの中央にある「 404 Not Found(ヨンマルヨンノットファウンド)」では、アートやゲーム、音楽、フードなど、様々な領域で活躍するインディークリエイターの支援を目指し、展示イベントやワークショップ、音楽ライブなどを開催します。▲「 TSUTAYA BOOKSTORE 」は渋谷エリア最大級の品ぞろえビジネスや人文、芸術など、幅広いジャンルの書籍をそろえ、渋谷エリアで最大級になる約16万冊の在庫をそろえます。ドリンクやおつまみなどを用意した「シェア ラウンジ(有料)」も併設し、1人用の個室など “くつろぎながら本を楽しめる” 新感覚の書店です。山手線の線路をはさんで西側にある渋谷サクラステージと東側の渋谷ストリームを結ぶ「渋谷駅南口北側自由通路」が設けられ、2024年7月21日には、JR渋谷駅の新南改札が約250m移転してアクセスしやすくなりました。▲新たに移転したJR渋谷駅の「新南改札」山手線と埼京線、湘南新宿ラインのホームへ直接アクセスできるので、とっても便利。▲以前の改札より約250メートル移動今注目の東京渋谷の最新スポット【 Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)】。新しい日本・東京・渋谷のカルチャーに触れられるほか、ライフスタイルに合わせた食材がそろうお店なども用意。渋谷の街がさらに刺激的に。ぜひ一度、ビル内を探検してみてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 問:渋谷サクラステージ https://www.shibuya-sakura-stage.com/>