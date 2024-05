ウィリアム皇太子が、がんで治療中のキャサリン皇太子妃の近況を伝えた。英ニューカッスルを公式訪問した皇太子は、集まった王室ファンから妻と子ども達の様子について聞かれた。すると皇太子は「みんな元気にやっています」と答えたという。ウィリアム皇太子が現地時間4月30日、英ニューカッスルを公式訪問し、自殺願望のある男性達に無料のセラピーを提供する施設「James’s Place」を正式に開所した。

ロンドンとリバプールにもある同施設では、男性が自殺の危機を理解して立ち直ることをサポートするため、セラピストが数回の対面式セッションを行っている。この「James’s Place」は、2006年に21歳の若さで自殺した、ジェームズ・ウェントワース=スタンリーさんの遺族が設立した慈善団体に属する施設の一つだ。ジェームズさんの兄ハリー・ウェントワース=スタンリーさんは、2020年にヘンリー王子の元恋人で女優兼モデルのクレシダ・ボナスと結婚している。当日、ウィリアム皇太子が「James’s Place」の前に到着すると、多くの群衆から温かな歓迎を受けた。皇太子は握手や写真撮影に応じるなど、しばらくの間交流を楽しんだ。現地メディアによるとこの時、ジュリー・ケインさん(Julie Cain、60)という女性が、皇太子に「奥様とお子様達がお元気かどうか、尋ねても良いでしょうか?」と聞いたという。すると皇太子は「みんな、とても元気ですよ。ありがとう。ええ、僕達は元気にやっています」と答えたそうだ。現在、キャサリン皇太子妃はがんの治療中であり、英ウィンザーの自宅でジョージ王子(10)、シャーロット王女(8)、ルイ王子(6)の家族に囲まれて療養生活を送っている。皇太子は妻や子ども達のサポートをするため、公務を減らしている。また別の場面では、ケヴィン君(3)という男児が皇太子と握手をした際、今日は自分の誕生日だと伝えた。しかし、ケヴィン君を引率していた保育園のスタッフによると、ケヴィン君は皇太子と話したくて、誕生日だという“可愛い嘘”をついたそうだ。さらに皇太子は、セイディ・スチュワートちゃん(Sadie Stewart、6)という女児から、4月29日に迎えたキャサリン皇太子妃との結婚13周年を祝福するカードを受け取ったという。ウィリアム皇太子はその後、ジェームズさんの遺族と対面し、「James’s Place」を案内された。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「A pleasure to welcome President @sukyeol.yoon of the Republic of Korea and First Lady Kim Keon-hee to the UK」「Free, life-saving treatment and support for men in suicidal crisis is what @jamesplaceuk does so exceptionally in its centres across the country.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)