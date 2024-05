女優アン・ハサウェイ(41)が真っ赤なドレスを纏い、新作映画のプレミア上映会に出席した。アンが着ていたのは、バストラインに沿ってカットアウトを施した、コルセット風のロングドレスだ。この姿を見たファンからは、SNSで「完璧!」「魅了されてしまった!」といった声が続出している。現地時間4月29日、米ニューヨークのマンハッタンにある総合芸術施設「リンカーン・センター」で、映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』のプレミア上映会が開催された。

5月2日からAmazon Prime Videoで独占配信される同作は、ロビンヌ・リー著のベストセラー小説「The Idea of You(原題)」を映画化したロマンティック・コメディだ。アン・ハサウェイ演じるシングルマザーのソフィーが、ニコラス・ガリツィン(29)演じるボーイズバンドのシンガー、ヘイズと恋に落ちる姿を描いている。この日、会場のレッドカーペットでは、アンが大胆なカットアウトを施した真っ赤なロングドレスを纏って登場した。ストラップレスのドレスは、上半身をバストラインに沿ってカッティングを施したコルセット風のスタイルだ。背中と両サイド、フロントにはパネリングが施され、スカートには深いスリットが入っている。全体が身体にフィットしたデザインで、ボディラインを美しく引き立てている。アンは足に真っ赤なスウェードのハイヒールを履き、大ぶりのドロップイヤリングとダイヤモンドの指輪を着けている。ダークなロングヘアは高い位置でハーフポニーテールにして、メーキャップはナチュラルな印象だ。アンが恋人役で共演したニコラスと並び、カメラの前でポーズを取ると、ファンはSNSで絶賛のコメントを送った。「彼らは素敵ね。アンのドレスは完璧よ!」「アンのドレス姿といったら…。魅了されてしまった。」「息を呑むほど美しい!」「ゴージャスなカップル。良い映画だ。」会場ではアンが、記者から「夢のバンドメンバー4人は?」と質問される場面があった。アンは「たった4人なの?」と困った様子で考え込むと、「もちろん、ドリー・パートン。それから、ラナ・デル・レイ、ビヨンセ、レディー・ガガね」と答えた。昨年11月に41歳の誕生日を迎えたアンは、米紙『The New York Times』が4月27日に掲載したインタビューで、40代という新たな章に突入したことについてこのように語っていた。「普段は話さないことだけど、私は5年以上禁酒しているの。これは私にとって、節目のように感じるわ。」「40歳というのは、ギフトのような感じかしら。実際、私が"中年"と呼ぶのをためらうのは、単に意味論にこだわるからよ。それに今日、このあとで事故に遭うかもしれないじゃない。私達がこれを中年と呼ぶかどうかは分からない。何も分からないのよ。」