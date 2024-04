ブルース・ウィリス(69)の初孫ルウェッタちゃんが、1歳の誕生日を迎えた。ルウェッタちゃんは、ブルースと元妻デミ・ムーア(61)の長女ルーマー・ウィリス(35)と恋人デレク・リチャード・トーマスの第1子だ。ルーマーはルウェッタちゃんを妊娠してから出産し、成長するまでを振り返る複数の写真を自身のSNSに公開したが、その中にブルースがルウェッタちゃんを抱く微笑ましい場面も登場する。

ルーマー・ウィリスが現地時間20日、娘ルウェッタちゃんの1歳の誕生日を祝福する写真とメッセージを自身のInstagramに公開した。ルーマーは昨年4月18日、恋人でミュージシャンのデレク・リチャード・トーマスとの第1子を自宅で出産。娘には“ルウェッタ・アイズレー・トーマス・ウィリス(Louetta Isley Thomas Willis)”と命名した。昨年12月にはルーマーが自身のInstagramストーリーでルウェッタちゃんとのツーショットを公開し、名前の由来についてこう記していた。「“ルー(Lou)”という名前がずっと好きだったから、男女に限らずそうしようと思っていた。女の子だと分かって、ルウェッタという名を思いついた。」「私達は彼女に選択肢を与えたかった。私と父が好きな歌手は“ルー(Lou)”=ルイ・アームストロング(Louie Armstrong)、“エタ(Etta)”=エタ・ジェイムズ(Etta James)、“アイズレー(Isley)”=アイズレー・ブラザーズ(Isley Brothers)だから。」そして今回、ルーマーが披露したのは、ルウェッタちゃんを妊娠していた頃から出産、成長していく姿を振り返る写真を集めたものだ。まずは白いドレスを着たルウェッタちゃんが、巨大な風船の束の隣に立つ姿が現れる。次にルーマーが妊娠中の大きなお腹を披露する姿や、自宅バスルームで出産する様子、そして誕生した娘を抱いたり、デレクとの親子3人でベッドに横たわる場面などが登場する。さらに、ルーマーの妹スカウト(32)とタルーラ(30)がルウェッタちゃんに話しかけたり、ルーマーの母デミ・ムーアがルウェッタちゃんを見つめて微笑む写真へと続いている。そして、ブルース・ウィリスがルウェッタちゃんを抱き寄せてハグをする、微笑ましい姿が現れるのだ。投稿でルーマーは、娘に向けて「ああ、私の小さな優しい娘。あなたが1歳になるなんて信じられない」と記し、愛溢れるメッセージを添えた。「あなたとのこの一年は、私の人生で最高の年だった。ルー、私はこのような愛情を感じたことはなかった。最高に愉快で美しく、賢くて面白く、可愛い女の子。私をママに選んでくれたなんて信じられない。毎日あなたは成長し、より多くを学んでいる。あなたは私の最大の教師であり、最も深い愛よ。」「あなたは出会う人すべてにとっての贈り物。その笑顔は魔法のように眩しい。あなたの笑い声は、この広い世界で一番好きな音。あなたの小さなキスは、目覚めの最高の喜び。心の底から愛している。小さな娘。来年はどんな年になるのか、楽しみでたまらない!」その後、ルーマーの家族や夫に加え、ブルースの現在の妻エマ・ヘミングさん(45)と娘メイベルちゃん(12)、エヴェリンちゃん(9)、出産を手伝った2人の助産師やフォトグラファーに感謝の気持ちを伝えた。これらの写真に、フォロワーからは「誕生日おめでとう!」「娘さんはルーマーにそっくり」「ルーマーと瓜二つ!」「とても可愛い!」といった声が寄せられた。さらに多くのファンは認知症を患うブルースが孫を抱く姿に胸が熱くなったようで、このようなコメントが見受けられた。「美しい写真の数々! そして、あなたのお父さんとルウェッタちゃんの写真…言葉にならない。」「おじいちゃんがハグをする姿が素敵だわ。」「ルウェッタちゃんは、あなたのパパ(ブルース)に似ているわね。」画像は『Demi Moore Instagram「More from Bruce’s birthday yesterday」』『Rumer Glenn Willis Instagram「Oh my tiny tender daughter, I CANT BELIEVE YOU ARE 1」「Oh Daddio, to be loved by you is such a gift.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)