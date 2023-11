『セサミストリート』と、女性を中心に人気のルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」がコラボレーションした「SESAME STREET meets GELATO PIQUE」が展開! タレントの渡辺直美さんが着こなす姿を見ているだけでもハッピーになれそうなコレクションを早速チェック♪

>>>見るだけで元気がもらえる♪ジェラピケ×セサミストリートコラボアイテムをチェック!(写真20点)

『セサミストリート』は、1969年にアメリカで誕生して以来、150以上の国と地域で愛され続けている世界で最も有名な子ども向け教育テレビ番組。

エルモやクッキーモンスターなど多様性に富んだキャラクターたちを通して社会問題に向き合い、お互いが違いを認め合い、生きることの素晴らしさやその重要性を50年以上にわたって発信。日本でもNHK、テレビ東京などで放送され、今なお動画配信で子どもから大人まで多くの世代に親しまれている。

そんな『セサミストリート』のエルモやクッキーモンスターになりきれちゃうアイテムがジェラート ピケより登場! キャラクターたちをモチーフとしたデザインや色使いが可愛すぎるルームウェアやグッズが全41アイテム用意されている。

大注目は、「そばで寄り添ってくれる大切な友達」をテーマにデザインされた、ふわふわな手触りが魅力的な ジェラート 素材のなりきりシリーズ。エルモとクッキーモンスターをモチーフにしたルームウェアは、ウィメンズはもちろんメンズ、ベビーアイテムも用意されていて家族でリンクコーデも楽しめる♪

その他、人気キャラクターが胸に大きくデザインされたジャガードプルオーバーとボーダー柄ロングパンツのセットアップルームウェアや、フェイスデザインがキュートなヘアバンド、ボーダー柄にキャラクターのアップリケがワンポイントになっているソックスなども! どれもカラフルでユニークなデザインとなっていて、身に着ければ元気をもらえそうなラインナップとなっている。

「SESAME STREET meets GELATO PIQUE」は、2023年12月1日(金)より、gelato pique 全国直営店、公式オンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売。

また、2023年11月30日(木)にオープンする「セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店」にてオープン当日より先行発売、セサミストリートマーケット オフィシャルオンラインストアにて明日、11月22日(水)12:00(正午)より先行発売もスタート。

一層寒くなりそうなこれからの季節は、エルモやクッキーモンスターたちに包まれて暖かく過ごして♪

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.(C) 2023 Sesame Workshop. All rights reserved.