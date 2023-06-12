»°±ºÎÜÎï»á¡¡¿åÃå»£±Æ²ñ¤ÎÃæ»ß¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÀ¯¼£²È¤¬¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÞÀ©Åª¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬£±£²Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¸©¤Î¸©±Ä¿å¾å¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿åÃå»£±Æ²ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ²ñ¤Ï£±£°¡¢£±£±Æü¤È£²£´¡¢£²£µÆü¤ËÀî±Û»Ô¤È±ÛÃ«»Ô¤Î¿å¾å¸ø±à¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÔÌ±¤ä¶¦»ºÅÞ¸©µÄ¤«¤é¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¹³µÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Í»ÜÀß¤òÂß¤·½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤ÆÃæ»ß¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¡£¤½¤Î¸å¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç»¿ÈÝ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°±º»á¤Ï¡Ö¿åÃå¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¯¤ë¿Í¤¬¥×¡¼¥ë¤Ë¤¯¤ë¤Î¡¢¸µ¡¹¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤¬¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÍÞÀ©Åª¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø½øÎÉÂ¯³µÇ°¤È¤«Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸ø¶¦¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂßÀÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤éµ¬À©¤Ë¤´¤¯¿µ½Å¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾´ýÅÝ¤·¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤òÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¤«¡¢¤½¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡£¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤âÎ£¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤¢¤È¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÄçÁà·ÏÈãÈ½¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê±¦¤Èº¸¤Î¼çÄ¥¤¬¶á¤Å¤¯µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£