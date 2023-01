2年前、モデルをしていたアメリカのある女性が犬に顔を噛まれて上唇を失ってしまった。大きな悲しみに打ちひしがれていた女性はその後何度か移植手術を経て、今では傷を負ったとは思えないほど自然な表情に回復していた。『People.com』『The Mirror』などが伝えた。

米カリフォルニア州ロサンゼルス在住のモデルでプロスケートボーダーのブルックリン・クーリーさん(Brooklinn Khoury、23)が、不慮の事故による大怪我から目覚ましい回復を見せている事で注目を集めている。ブルックリンさんは2020年11月3日に犬に顔を噛まれて上唇を失う大怪我をしている。

当時、ブルックリンさんはアリゾナ州マリコパ郡ギルバートに住むいとこの家を訪れていて、彼女がキッチンに立っていた時に、いとこが飼っている雄のブルーノーズピットブルの“ディーゼル(Diesel、8)”がそばにやって来た。ブルックリンさんはディーゼルと何度も顔を合わせていることもあり、何の躊躇も無しに「いい子ね」と言いながら頭を撫でてあげようとした。

するとその瞬間、ディーゼルは突然飛び上がってブルックリンさんの顔に噛み付いてきたのだ。ディーゼルはしばらく噛んだまま、おもちゃのように彼女の顔を振り回した。そしてやっと解放された時にブルックリンさんは口全体に血の味がする事に気付き、床に落ちている自分の上唇を目にすることとなった。

すぐにブルックリンさんは自分の上唇をテーブルナプキンに包んで、いとこと一緒に急いで病院へと向かった。しかし、迅速な治療にもかかわらず、彼女の上唇は元に戻ることは無かった。治療後、鏡を目にしたブルックリンさんは、鼻の一部と上唇が失われて歯がむき出しになった自分の姿にショックと共に「怖い」と感じたという。

幸いにもブルックリンさんは家族や恋人の支えが力となり、前向きに生きることができたようだ。そして事故から1年経った2021年11月には、自分の腕の皮膚や動脈などを唇に移植する上唇の再建手術を受けることとなった。『The Mirror』によると、この再建手術は6回にわたって手術を受けなければならず、最初の手術には20時間も時間が費やされ、40万ドル(約5280万円)もの費用がかかるという。

そして初めての移植手術から1年が過ぎ、ブルックリンさんは先月26日に自分の姿を動画に撮影してInstagramに投稿した。動画にはコスメを取り扱う専門店「セフォラ(Sephora)」を訪れるブルックリンさんの姿があるが、以前は歯が剥き出しだった彼女の口元には手術によって上唇が再建されており、それはとても自然に見えた。

さらにセフォラのメイクアップアーティストに、やや血の気の無い上唇に口紅を塗ってもらうと、まるでブルックリンさんの以前の顔が蘇ったかのような、移植手術をしたとは思えないほど自然な表情になった。そんな目覚ましい回復を見せたブルックリンさんに、多くの人から「素敵!」「とっても自然に見える」「よく頑張ったね」といった声が寄せられている。

ちなみにブルックリンさんは昨年9月に5回目の手術を受けており、次の手術は1月を予定しているという。何度も手術を受け、心身ともに非常に過酷な日々を過ごしてきたであろうブルックリンさんだが、昨年10月5日のInstagramに上唇のない時の自分の写真を投稿しており、同じように苦しんでいる人たちに向けて次のようにメッセージを送っている。

「最近、すごく変化できていると感じるようになったんです。そして手術のたびに精神的にも肉体的にも進歩している感じがして、本当に感謝しかないです。(自分と同じような人に向けて)これらのようなプロセスを心から信頼して任せることは難しいと思いますが、それに見合うだけの価値があることを私が証明します。あなたが愛されるに値し、美しいということを忘れないでいてください。」

画像は『Brooklinn Khoury 2021年1月17日付Instagram「Joyful」、2022年12月26日付Instagram「How does it look??」、2022年10月5日付Instagram「I’ve been able to see the changes so much more recently.」、2020年4月10日付Instagram「Swipe for a surprise.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)