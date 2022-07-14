女性ファッション誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング2022年 上半期」が14日、同誌公式サイト「NET ViVi」で公開された。NOW部門、NEXT部門（22歳以下が対象）、ADULT部門（30歳以上が対象）それぞれで、旬のイケメンがズラリと名を連ねた。

【写真】『ADULT部門』1位は…映画やドラマで活躍中の山田裕貴！

毎回、発表されるやいなや、TVや海外のニュースでも話題になるなど、回を追うごとに注目を集めている「国宝級イケメンランキング」。「NOW部門」首位には昨年末のCDデビュー以来、破竹の勢いでスターの階段を駆け上ったなにわ男子の道枝駿佑が輝いた。2019年の下半期、まだジャニーズJr.だったにもかかわらず、「NEXT部門」1位にランクイン。連載「月刊 国宝級イケメン」ではトップバッターとして編集部から指名を受け、初の女性誌ソロ表紙を務めるなど企画の盛り上げに一役買い、今回が“凱旋”となった。

NOW部門の第2位は目黒蓮（Snow Man）、第3位は川西拓実（JO1）、第4位は赤楚衛二、第5位は高橋海人（King ＆ Prince）。

「NEXT部門」はJO1の鶴房汐恩が前回の5位から4ランクアップし、堂々の首位を獲得。トレンド入り常連でその動向に注目が集まるグローバルボーイズグループのメンバーとして、その話題性と海外票含めたJAM（JO1のファンネーム）の結束力によって栄冠を獲得した。

NEXT部門の第2位は高橋恭平、第3位は長尾謙杜となにわ男子がそろってランクイン。第4位は宮世琉弥、第5位は松田迅（INI）。

前回、町田啓太が殿堂入りを果たした「ADULT部門」では、俳優の山田裕貴が首位に。大ヒット映画『東京リベンジャーズ』のドラケンや、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』の石川博夫など、さまざまな話題作に次々と出演。今年4月からスタートのラジオ『山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送）の軽快なトークも好評で、さらにファンを拡大している。

ADULT部門の第2位は深澤辰哉（Snow Man）、第3位は玉森裕太（Kis-My-Ft2）、第4位はSKY-HI、第5位は松下洸平。

●ViVi「国宝級イケメンランキング 2022年 上半期」

・「NOW国宝級」トップ15

1位 道枝駿佑（なにわ男子）

2位 目黒蓮（Snow Man）

3位 川西拓実（JO1）

4位 赤楚衛二

5位 高橋海人（King ＆ Prince）

6位 吉野北人（THE RAMPAGE）

7位 高橋文哉

8位 八木勇征（FANTASTICS）

9位 京本大我（SixTONES)

10位 杉野遥亮

11位 神尾楓珠

12位 YUTA（NCT 127）

13位 志尊淳

14位 尾崎匠海（INI)

15位 ラウール（Snow Man）

・「NEXT国宝級」トップ10

1位 鶴房汐恩(JO1)

2位 高橋恭平（なにわ男子）

3位 長尾謙杜（なにわ男子）

4位 宮世琉弥

5位 松田迅（INI）

6位 浮所飛貴（美 少年）

7位 板垣李光人

8位 井上瑞稀（HiHi-Jets）

9位 中島颯太 (FANTASTICS)

10位 藤原大祐

・「ADULT国宝級」トップ10

1位 山田裕貴

2位 深澤辰哉（Snow Man）

3位 玉森裕太（Kis-My-Ft2）

4位 SKY-HI

5位 松下洸平

6位 櫻井翔（嵐）

7位 佐藤健

8位 中村倫也

9位 岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）

10位 田中圭

◆これまでの国宝級イケメンランキング

「NOW国宝級」

2016年上半期1位：山崎賢人【殿堂入り】

2016年下半期1位：中川大志

2017年上半期1位：菅田将暉【殿堂入り】

2017年下半期1位：竹内涼真

2018年上半期1位：新田真剣佑

2018年下半期1位：吉沢亮【殿堂入り】

2019年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2019年下半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）【殿堂入り】

2020年上半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）

2020年下半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）【殿堂入り】

2021年上半期1位：松村北斗（SixTONES）

2021年下半期1位：松村北斗（SixTONES）【殿堂入り】

「NEXT国宝級」

2016年下半期1位：竹内涼真

2017年上半期1位：成田凌

2017年下半期1位：杉野遥亮

2018年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2018年下半期1位：佐野勇斗（M!LK）

2019年上半期1位：松村北斗（SixTONES ）

2019年下半期1位：道枝駿佑（なにわ男子 ）

2020年上半期1位：神尾楓珠

2020年下半期1位：岡田健史

2021年上半期1位：ラウール（Snow Man）

2021年下半期1位：高橋文哉

「ADULT国宝級」

2020年下半期1位：田中圭

2021年上半期1位：町田啓太

2021年下半期1位：町田啓太【殿堂入り】

※出典：NET ViViNOW: https://www.vivi.tv/post240895/NEXT: https://www.vivi.tv/post241099/ADULT: https://www.vivi.tv/post241479/