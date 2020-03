米カリフォルニア州で 新型コロナウイルス に感染し、今月18日に死亡が確認された17歳の少年が、医療保険に未加入だったことから緊急医療センターでの受け入れを拒否されていたことが分かった。少年が住んでいたランカスター市では病院の対応や死因について様々な噂が飛び交っていたことから、ランカスター市の市長が25日にYouTubeにて真相を明らかにした。米カリフォルニア州ロサンゼルス郡ランカスター市在住のウイリアム・ワァンさん(William Whang)が18日、新型コロナウイルスに感染して亡くなった。ウイリアムさんは持病もなく健康だったが、亡くなる数日前から体調を崩していたようだ。動画の冒頭でランカスター市のR・レックス・パリス市長は「ウイリアムさんの死因について様々な噂がありますが、この場ではっきりさせたいと思います」と述べると、こう続けた。「彼が亡くなる前の金曜日(13日)は、友人と会うなどして健康でした。でも水曜日(18日)には亡くなってしまったのです。」「ウイリアムさんは水曜日(18日)に緊急医療センターに搬送されました。でも医療保険に加入していなかったことから、医師らはウイリアムさんを治療することはありませんでした。そして同市内にある公立病院『アンテロープ・バレー(AV)』に行くように指示しました。しかし途中で、彼は心停止を起こしたのです。AV病院に到着後、スタッフは蘇生に成功してウイリアムさんは約6時間生きていましたが、その時点でもう手遅れだったのです。」「呼吸疾患の問題が起こると息をするのが難しくなり、息切れが起こり、熱が出ます。そしてこれが治療を受けるべきタイミングであり、それを逃してはいけないのです。」ウイリアムさんの死因が判明したのは死亡後で、ロサンゼルス郡公衆衛生局は24日、「10代の少年が新型コロナウイルスに感染して死亡した初のケース」として声明を出していた。『The Sun』によると、ウイリアムさんの死後、家族のうち数人も感染していることが判明しており、ウーバー(Uber)のドライバーである父親は「非常に混乱している。感染を知らずに息子の葬儀までしてしまった。息子の感染は当局の発表で初めて知った」と語っていた。なおウイリアムさんは新型コロナウイルスに感染した結果、敗血症ショックで死亡したものとみられていたが、『NBC News』は、CDC(米疾病予防管理センター)が「このケースは非常に複雑である」としてウイリアムさんの死因について再度調査を進めていることを明かしている。パリス市長は動画の最後に「誰もが最善を尽くしているが、この感染症は高齢者だけのものではない。これはシリアスな問題だ。自主隔離をして、今できることをしっかり行おう。我々は協力して困難に立ち向かわなくてはならない」と述べているが、市民は「なぜ病院は命の危険にある少年を拒否したのか」「最新の医療を謳いながら、必要な人に手を差し伸べることができない。これは大問題だ」などと憤りを隠せないようだ。ちなみにアメリカでは日本のような国民健康保険がないため、保険の加入は任意であり、ほとんどの国民は個人で民間の保険会社を利用するか、勤務先などが提供する団体保険に加入する。高齢者や障がい者、低所得者に対しての社会保障プランは存在するが、無保険で生活するアメリカ人は約4800万人とも言われ、病院に行けない人や、高額な医療費が支払えずに自己破産する人さえいるという。画像は『The Sun 2020年3月27日付「‘TURNED AWAY’ First US child to die of coronavirus was ‘DENIED urgent care because he didn’t have insurance’」(Credit: Facebook)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)