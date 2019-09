パートナーは自分に似た相手がいいのか、あるいは正反対の相手がいいのか、好みの分かれるところだと思います。

「もし自分の異性版がいたら、あなたは付き合いますか? そしてそれはなぜですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

Would you date an opposite sex version of your self?

●そうだよ。彼女はきっと最高のタコスを食べられる場所を全部知っているよ。



↑それは自分がすでに最高のタコスの場所を全部知ってるってことを示唆していないか。なので知識は増えない。もう知っているか、知らないか、だけだ。



↑その理論に議論の余地はないな。



●もちろんイエス。自分とはとても気が合うと思うよ。

不都合な点は、お互いの欠点を補えずに、お互いの強みだけを褒め合うこと。



↑自分も同意見。誰か自分に刃向かってくる人も欲しいね。いつも賛同するだけでなくね。勘違いしないでほしいが、自分と同じものをずっと楽しめる人がいたら、それはすばらしいけど、長期で考えると退屈になってくるかもしれない。



●その負け犬と付き合えって?



↑今までで、最もシンプルで最高の回答。



↑自分にツンデレ。



●2人のシャイな人間。どちらも最初に話そうとしない。まずないな。



↑これだよ。そして話が出来たとしてもファーストキスはまず起こらない。



↑2人のカリスマのある聞き手が、興味深くないアンチ会話を作り出す。



●自分はすでに十分ひどい。世界はそのトラブルを倍増する準備は出来ていない。



●絶対にノーだ。自分はそんなに低い基準を置いてない。



●実際にそんな付き合いをしばらくしたことがある。

まるで自分のコピーみたいな彼女と付き合った。身体的にではなく性格とか世界の見方、態度や意見など。

大学で知り合い、すぐに盛り上がった。そんなにぴったり合う子はおらず、お互いの言葉をお互いが終わらせるほどだった。夢のような生活。

ところが何年も経つと関係が台無しになった。まるでこだまが響く議事堂のようなもので、自分が扱えない問題が起こると彼女も扱えなかった。そして爆発する。彼女の良いところも感謝できなかった。なぜならそれは自分で慣れているから。

大学を卒業してすぐ別れた。いっしょにいたときのことをいい思い出として持っているが、両方がよっぽど完璧な人間でないとそういう関係はうまくいかない。



●もうそれを求めているよ。長く何も共通点がない人と付き合った後なので特にね。自分にとってそれを見つけることは重要である。もし自分がうつ病を抑えられたら、自分とデートするよ。



●文字通り、女性にはそれを求めてる。



●イエス。そうしたら彼も仕事があるし、お互いいちゃいちゃするのが好きだろうから。



●絶対にダメだ。もし彼を怒らせたらきっと沈黙に入る。すると自分も沈黙に入らなければいけない。そしてどちらも話をしないまま死んでいくと思う。それもなぜかよくわからずに。



↑むしろそれは沈黙は機能しないということを主張してないか。



●付き合うよ。自分は楽しい人間だし、適度にまるい人間だと思うので。完全に自分といるのを楽しいと思う。それに金銭的な感覚が同じ人といっしょにいるのはボーナス。



意見は真っ二つに分かれていました。割とおとなしめの人ほど嫌がる傾向がある気はします。

異性愛者以外の意見も聞いてみたいところです。